基隆潮境公園前身是「長潭里垃圾掩埋場」，對環境帶來嚴重影響，國立海洋科技博物館接收後，將掩埋場美化成公園，作為戶外園區，除了處理海水受汙染問題，更定期監測海洋生物存活率，現在復育工作有成，變身成民眾假日眺海，踏青的去處。

長潭里垃圾掩埋場1976年啟用，因基隆市興建「天外天垃圾掩埋場」，於1992年封場。海科館長陳素芬表示，海科館1997年成立籌備處，第一個建館工程是處理長潭里垃圾掩埋場帶來環境汙染危機，經專家研究與評估，遷移垃圾掩埋場的複雜度與困難度太大，因此，選擇與垃圾掩埋場共存。

陳素芬指出，除了將垃圾掩埋場美化成公園外，也依政府環境影響評估規定，定期進行陸域與海域監測作業，設立潮境工作站及抽水站，長期觀測海洋生物的健康與活存率。20年來監測結果顯示，潮境海灣的水質均在正常值，海洋生物也能正常活存、繁衍後代，讓潮境工作站成為海科館海洋生物復育中心。

海科館補充說明，現在復育公園周邊的「飛天掃巴」、「地景相框」、「鸚鵡螺廣場」等裝置藝術，皆是熱門拍照打卡景點，是全省有名的海岸公園，也被雜誌列為全台最完整的30座特色公園之一，雖然垃圾距離腳下僅50公分，但成為現今有名的海洋環境教育課程場域。

陳素芬說，今年3月潮境海洋智能館將開幕，將把長期累積的專業能量與努力同時展現，期待國人以此為案例，多尊重大自然，減少生產垃圾與廢棄物，才能擁有更健康的生長環境與海洋永續。