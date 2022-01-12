台中市大台中警察之友會霧峰辦事處，11日晚舉行卸、新任主任交接典禮，前主任詹景忠榮退，由警友會常務理事江鴻佑監交，交接給新任主任戴儲賢，交接典禮簡單隆重，會後並舉行聯誼餐會，將持續作為霧峰分局後盾，促進警民合作、增進員警各項福利鼓舞士氣。

新任辦事處主任戴儲賢，是金順億建設有限公司、金進億營造有限公司負責人、財團法人私立中華民國廣亮慈善會常務理事及慈濟榮譽董事，戴主任原任霧峰警友辦事處副主任，為人樂善好施，熱心公益，積極協助推動各項警政工作頗受好評，為回饋社會的精神，也幫助了許多團體和弱勢家庭。

卸任主任詹景忠先生為集泉塑膠工業股份有限公司董事長，榮獲台中市2013年金手獎、第十六屆經濟部小巨人獎、第23屆國家磐石獎，自創新品牌「哩皿食器」，安全無毒又耐高溫的「環保餐具」廣受好評，詹主任長期為警察付出，對分局各項事務的參與，不遺餘力，讓同仁無後顧之憂，在任期間為分局同仁最大後盾。

戴儲賢致詞表示，感謝詹主任在任期間對於警察同仁的照顧及與支持。感謝警察們平時的付出，很高興加入這個警友大家庭，往後將秉持一貫的服務精神，促進警民合作，維護社會安寧，作為分局同仁的最佳後盾，持續為地方造福，並強調分局及同仁如有需要協助，一定盡全力協助支持。

霧峰警分局長李建興表示，分局有樂善好施、默默行善的警友辦事處前後主任，致力於促進警民合作、增進員警各項福利鼓舞士氣，讓員警能盡心盡力在工作上，打撃犯罪為民服務，使整個社會能夠安寧，民眾能過上免於恐懼的生活；111年加強重要節日安全維護工作（111年1月24日22時至111年2月7日24時），在春節假期期間以「治安平穩、交通順暢、民眾安心」為工作主軸，透過治安、交通及為民服務作為，讓民眾平安歡度佳節。