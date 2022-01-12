馬國賢被爆料愛貪小便宜。（中天綜合台提供）

何嘉文上《小明星大跟班》分享超衰背鍋經歷。（中天綜合台提供）

小Call被爆喜歡買可愛又便宜的包包。（中天綜合台提供）

楊昇達指控老婆若綺沒時間觀念害他背黑鍋。（中天綜合台提供）

若綺跟老公楊昇達一同上節目。（中天綜合台提供）

中天綜合台《小明星大跟班》13日晚10點找來楊昇達、何嘉文、翊萱等分享超衰揹鍋經歷。翊萱吐露被誤認是馬國賢小三，這讓全場吃驚大喊：「這真的是莫大的恥辱！」

翊萱解釋說因為馬國賢身邊的朋友們都希望他找到好歸宿，他那時候有想追的對象，求她一起去幫忙挑禮物，卻被那女生的好友撞見，3個月之後，朋友的朋友問她是不是偷偷跟馬國賢哥在交往，令她非常傻眼。

翊萱還加碼爆料馬國賢愛貪小便宜，曾害她被廠商誤會，甚至損失長期合作的機會，這話題讓Sandy很有同感：「我之前碰過一個很可怕的，這個助理很喜歡我代言廠商的產品，就一直跟廠商說是我要的，對方想說奇怪哪有東西拿這麼頻繁？」

何嘉文則是替好友 小Call（郭怡伶）扛下「拿劣質品送禮」的罵名：「她很愛買可愛但是很便宜的包，有一次她就跟我炫耀說這包才200元，隔幾天她趕通告就揹了那個包，裡面有手機、證件還有繳房貸的4萬塊錢，那天上通告的時間剛好很容易塞車，她就叫她朋友騎車載她，結果經過大橋時，她的袋子就破掉了，而且4萬塊的房貸到處飛！」

小Call難過補充當時只撿回約1、2千塊，何嘉文則說可怕的還在後頭，小Call老公的態度大轉變：「我就想說她老公怎麼難得跟我聊天，他說妳上次送Call的包包很可愛，但是我覺得以後不要再送她那個了，她包包破了錢還飛走，回家心情超不好、超自責的。」此話一出讓Sandy直喊：「好賊！這樣感覺妳人品整個不行耶！」何嘉文更爆氣喊：「從此之後她老公就覺得我是會買爛東西送朋友的那種人！」

節目上楊昇達也想喊冤！因為老婆若綺相當沒時間觀念，害得他至今都被岳父誤解，但Sandy聽了這項指控卻有話要說：「她如果有時間觀念，就不會浪費這麼多時間在你身上！」楊昇達補充還原當時情況：「我們婚前有出國旅行，若綺唯一負責的就是機票部分，最後一天她說當天飛機是6點半，想說3點多去機場附近的甜點店讓岳母開心一下，結果現場排了40分鐘趕到機場差不多5點，結果她看完機票後，我第一次看到她臉發白，我拿過來一看是4點半！」

而楊昇達為了若綺，便幫忙掩蓋實情，並向岳父謊稱：「這個位置好像沒有排在一起，不然我去櫃檯喬一下。」但臨時補位是不可能有連號座位，這讓等了2個多小時的岳父忍不住說了重話：「昇達，你旅遊時間怎麼抓這麼爛？你花時間去喬的位置怎麼還更爛？」