5大電信業者於今(12)日下午4時針對全台各縣市進行災防告警廣播訊息發送測試，不過有許多人下午4點一到卻沒有收到通知，以為又成為了國家邊緣人。對此電信業者提出解釋，原來是用戶手機的「每月測試用訊息」設定沒有打開。

為配合災防主管機關在監測到災害時，可透過此系統針對特定區域民眾發布告警訊息，讓民眾得即早掌握災害資訊，即時採取應變措施，電信業者在今年不定期會針對全台或分區域實施災防告警訊息發送測試。

而中華電信、台灣大哥大、遠傳電信、亞太電信、台灣之星等五大電信業者於今日下午4時，進行防災通報中英文訊息測試，為了避免引起不必要的恐慌，也透過網路媒介提醒了大家，如果收到該推播訊息時可以不予理會。但是有許多民眾到了預定時間，推播訊息卻沒有跳出來，因此感到疑惑到底哪裡出了問題、會不會都收不到災防告警廣播訊息。

有許多人下午4點一到卻沒有收到通知，對此電信業者解釋，原來是用戶手機的「每月測試用訊息」設定沒有打開。(圖／張沛歆)

為此，電信業者表示，手機的通知設定中有一項「每月測試用訊息」，這項設定在多數手機的預設中是被關閉的，目的是為了降低對用戶的干擾，所以只有少部分用戶手機會因測試警訊而發出特殊聲響與震動。