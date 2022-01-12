群益道瓊美國地產ETF（00714）最新公告預估年化配息率高達7.4％，搭上配息需求及抗通膨順風車，吸引市場資金湧入，12日成交量暴增，根據最新公告，基於保障既有基金受益人權益，並避免配息前在外發行單位數增長，導致稀釋配息金額，進行基金初級市場申購控管，每日僅開放2組申購（1組申購為50萬個單位數)，若當日未用罄可併入隔日額度，且不得預約申購。

依群益道瓊美國地產ETF（00714）最新一季的預估配息金額為0.419元，以1月11日淨值來看，預估配息率7.4％，除息日為1月18日，已連續三季提供給優於過去的配息金額，與平均7％的年化配息率，且過去皆能完成填息，特別適合存股領息的投資人納入資產配置中，只要在1月17日以前買入，即可參與除息。

進一步觀察該ETF去年淨值上漲27.7％，含息報酬率達33.7％，加上近三季每季平均7％的年化配息率。群益投信表示，一般不動產租金會隨通膨走升而提升，可將REITs視為抗通膨資產，從地產景氣循環角度來看，許多區域和產業正處仍在復甦軌道上，加上市場消化全球債券利率彈升的波動逐漸減小，有利REITs後市表現。

地產ETF屬於穩健息收的產品，REITs穩定配息的機制，滿足投資人對配息收入的期望，預期未來通膨持續的環境下，期待未來資本利得、收益兩頭賺的投資人，可透過配置道瓊美國地產ETF，一次掌握REITs市場的租金收益及後市增值行情。