新光金控旗下元富證券獲頒卓越雜誌主辦《2021卓越證券評比》之金控類「最佳服務品質獎」及「最佳企業社會責任獎」。本評比採專家學者審查，元富證券憑藉客戶體驗優異的服務品質及致力推廣金融教育、從事癌症關懷等落實企業社會責任，深獲客戶肯定及推薦。頒獎典禮12日舉行，由元富證券董事長陳俊宏代表出席受獎。

陳俊宏表示，元富證券致力企業社會責任、公司治理、永續經營等面向，並持續優化公司數位金融平台，如建置臨櫃無紙化服務，優化開戶流程，滿足客戶期望；因應疫情，提供「5分鐘線上開戶」可一次完成證券及複委託開戶，並提供「24小時智能客服」對話式協助。

針對沒有時間理財的投資人，提供「智能Win Win GO」，運用大數據分析和演算法模型，透過全自動再平衡的交易服務，為客戶資產把關。

元富證券財管信託平台以一站式完整服務，提供高資產及小資客戶多元化產品。2021年舉辦122場包含法說會、投資商品說明、投資展望說明會等，配合社會時事的多場生技投資講座，提供客戶最新市場資訊、掌握全球新趨勢。

元富從產品、下單交易至投資後服務各個面向，盡力提供最完善的數位金融環境，為投資人創造更安全且優質的服務。

元富證券提升全齡金融素養，長期投入金融教育推廣。「元富FinTeach校園金融教育活動贊助」，贊助學生舉辦活動，培養校園理財風氣；每月舉辦「元富證券翻轉學堂」，民眾免費報名，透過財經網紅及元富專業講師，運用YouTube平台，拓展年輕人學習投資的管道，落實普惠金融的精神。

元富長期與各基金會合作，從金絲帶小勇士應援、贊助衛教手冊印製、病房探訪、口罩捐贈、愛心捐髮等活動，帶動民眾關注癌症議題，提升抗癌意識。

元富遍地開花活動則將金融教育結合社區關懷，元富全台據點與各地單位合作，向孩童及長者宣導儲蓄及防詐騙的重要性，落實消費者保護，並達成在地教育。