Prada春夏發表全新系列商品，以充滿休閒意象的方式探討男女裝在未來的可能面貌，女裝以海灘、度假、水手、維多利亞時期馬甲美學「隨性與拘束」，營造Prada一直以來探討的二元對立性；男裝則是以On Duty-Off Duty模式，上下班之間的悠遊自在，打造辦公空間與娛樂場地的異地轉換，這也是Miuccia Prada與Raf Simons兩人三度合作後，呈現出的奇特時尚哲學。

今年春夏作品中，我們可以看到兩位設計師為未來擘劃好美好藍圖，或許是受夠了無止盡的疫情隔離，兩人聯手的設計作品花了非常多的篇章與細節在描述居家與外出間的無縫轉換。女裝除了在休閒與拘束中得到平衡，也同時有許多富有巧思的設計作品，例如短裙接下宛如美人魚般的曳地長擺，若用別針別起也能於裙後打出漂亮的蝴蝶結裝飾，馬甲拆掉魚骨，改以縫線做出拘束感，也是為了在視覺和舒適裡取得平衡，無所不在的二元對立巧思，在Prada春夏作品中，俯拾即是。

男裝則強調上下班途中的時尚美學，疫情後居家上班比例激增，在On/Off Duty之間是否能順利切換，反而不是本季重點，本季春夏將邏輯放在一套造型打理上下班的哲學，低腰短褲，腰帶內搭，還有可捲可鬆的百慕達短褲與西裝長褲，都是本季男裝造型中的有趣設計；另外配件中大受好評的漁夫帽，強調前短後長的設計，還有三角Logo成為裝飾小包一部份的設計，也都博得時尚界觀秀人士的一致好評。

拖地的長裙擺增添飄逸味，也可別於腰後增加莊重感。（Prada提供）

三角標誌成為服裝設計的重點輪廓之一。（Prada提供）

女裝中隨處可見如馬甲般的綁帶設計，也是本季的設計重點之一。（Prada提供）

短版西裝結構加上如海灘布般的彩色條紋，視覺豐富度相當強烈。（Prada提供）

春夏帽T材質也使用毛巾布製成，與海灘的連結性更是大幅增加。（Prada提供）