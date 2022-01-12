有些人非常堅持己見，做事毫無理由，若有人提出不同的想法，甚至會被他們認為是挑釁，與他們溝通非常困難，而這類人也特別惹人討厭。《靈匣網》近日分享5個說話不好好說，甚至喜歡與別人唱反調的星座。

1.處女座

處女座有強迫症，非常追求完美，但這一份執著，總會讓人覺得他們很固執，當處女座看到不妥的地方，他們就會想去改變，無論發生在自己還是別人身上，讓他人覺得處女座很愛無事生非，但他們就算被否定，一定會據理力爭，想辦法讓別人接受自己的想法，過程中難免與人發生爭執。

2.獅子座

獅子座脾氣暴躁，一旦發起脾氣，他們自己也控制不了，再加上獅子座天生有領導架式，覺得自己是上位者，因此若有人反駁他們，獅子座會感到非常不滿，覺得自己被挑釁，因此溝通時會變得有些暴躁，但他們並非想將自己的觀念強加在別人身上，只是希望獲得認同，但口氣不好就容易起衝突。

3.天蠍座

天蠍座有內心的陰暗面，他們容易產生忌妒心，甚至見不得別人自己好，所以有時說話會帶刺，而且他們個性敏感，非常容易胡思亂想，接收到不好的訊息時，就會產生負面想法，變得有些陰陽怪氣，與別人溝通時，還會刻意唱反調，再加上天蠍座脾氣有些陰晴不定，這也使他們容易得罪人。

4.射手座

射手座個性隨和，而且活潑、開朗，說話與做事都是隨心所欲，只重視自身的感受，不管別人高不高興，尤其他們玩嗨時，更是容易禍從口出，再者，他們非常自負，認為自己很優秀，會藉由唱反調的方式，來彰顯自己的與眾不同，但沒想到卻起到反效果，反而會給別人留下不好的印象。

5.牡羊座

牡羊座個性熱情大方，而且非常樂觀開朗，但要與他們認真談事情時，牡羊座卻很喜歡誇耀自己，向別人證明自己知道的很多，不想讓別人成為焦點，因此會不自覺的與他人對槓，雖然不是故意的，但卻讓別人非常不是滋味，甚至感覺很難堪。