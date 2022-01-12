桃園市醫師公會於12日召開新冠肺炎應變會議，邀請會員與醫療專家一同針對新冠肺炎疫情下醫療量能逐漸崩盤進行討論、研議。（陳夢茹攝）

桃園市醫師公會於12日召開新冠肺炎應變會議，邀請4500位醫師公會會員、醫療專家一同針對新冠肺炎肆虐，疫情延燒下，醫療量能逐漸崩盤進行討論、研議。

「敏盛、長庚醫院的專責病床都快滿了！」桃園市醫師公會理事長莫振東直呼，原先醫界預估醫療量能應會在1月底滿載，沒想到會提前，春節入境人數眾多，不過都須持2天內的陰性報告，但衛福部針對入境入境旅客做唾液採檢，陽性率竟高達6至7％，境外確診者不斷入住我國醫院，這樣下去本國確診者會面臨沒有專責病房可住的狀況，醫療量能恐會崩盤。

莫振東提及，有些縣市甚至建議民眾只要有類似上呼吸道感染，頭暈、打噴嚏、流鼻水等狀況，有疑慮者都去醫院做採檢，「真的別這樣建議，不只醫療單位會扛不住，連採檢站都會癱瘓！」。

振興醫院感染科醫師顏慕庸建議，病房分配要進行分流，輕症者比照諾富特事件，轉移到加強版防疫旅館，並由專人負責機構、機場、防疫旅館的感控措施。另外，由於Omicron疫情較少肺炎重症，以輕症呼吸道感染較多，因此建議在診所廣設社區篩檢站分擔篩檢量能，並加強教育民眾對於飛沫傳染、氣溶膠傳染的正確認識。

台大兒童醫院院長黃立民也表示，從現在起至春節後，醫院量能已經受到很嚴重的擠壓，都已經快要沒有病床，面臨醫療量能不足的問題時，照顧人力也不夠，中央應考量別再將輕症患者送到醫院，改採1人1室隔離。

另被問及第3劑疫苗該打什麼？黃立民指出，忘掉前2劑打過什麼，挑目前效用最好的，如BNT全劑或莫德納半劑，高端雖然現在數據不太夠，但他相信還是有效用，若民眾擔心副作用太大，可以選高端。