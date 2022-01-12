桃園市醫師公會於12日召開新冠肺炎應變會議，邀請4500位醫師公會會員、醫療專家一同針對新冠肺炎肆虐，疫情延燒下，醫療量能逐漸崩盤進行討論、研議。
「敏盛、長庚醫院的專責病床都快滿了！」桃園市醫師公會理事長莫振東直呼，原先醫界預估醫療量能應會在1月底滿載，沒想到會提前，春節入境人數眾多，不過都須持2天內的陰性報告，但衛福部針對入境入境旅客做唾液採檢，陽性率竟高達6至7％，境外確診者不斷入住我國醫院，這樣下去本國確診者會面臨沒有專責病房可住的狀況，醫療量能恐會崩盤。
莫振東提及，有些縣市甚至建議民眾只要有類似上呼吸道感染，頭暈、打噴嚏、流鼻水等狀況，有疑慮者都去醫院做採檢，「真的別這樣建議，不只醫療單位會扛不住，連採檢站都會癱瘓！」。
振興醫院感染科醫師顏慕庸建議，病房分配要進行分流，輕症者比照諾富特事件，轉移到加強版防疫旅館，並由專人負責機構、機場、防疫旅館的感控措施。另外，由於Omicron疫情較少肺炎重症，以輕症呼吸道感染較多，因此建議在診所廣設社區篩檢站分擔篩檢量能，並加強教育民眾對於飛沫傳染、氣溶膠傳染的正確認識。
台大兒童醫院院長黃立民也表示，從現在起至春節後，醫院量能已經受到很嚴重的擠壓，都已經快要沒有病床，面臨醫療量能不足的問題時，照顧人力也不夠，中央應考量別再將輕症患者送到醫院，改採1人1室隔離。
另被問及第3劑疫苗該打什麼？黃立民指出，忘掉前2劑打過什麼，挑目前效用最好的，如BNT全劑或莫德納半劑，高端雖然現在數據不太夠，但他相信還是有效用，若民眾擔心副作用太大，可以選高端。
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