許孟哲（左起）、峮峮、「豆花妹」蔡黃汝、楊繡惠、鳳梨一同在《飢餓遊戲》中玩遊戲闖關。（中視提供）

「豆花妹」蔡黃汝（左起）、鳳梨、楊繡惠、許孟哲趁出外景空檔開直播與粉絲互動。（中視提供）

網紅鳳梨鼠薯（吳泓逸）日前參加中視《飢餓遊戲》到嘉義出外景，他難得接下通告，趁錄影空檔和許孟哲、「豆花妹」蔡黃汝、楊繡惠直播和粉絲互動，鳳梨事後坦言雖然一開始關卡就不小心割到流血，但還是順利完成整天錄影，「我覺得我以後失業至少應該還算是遊戲王。」

鳳梨首次挑戰實競外景節目，自招很緊張：「會怕啊，畢竟我的對手是繡惠姊，如果今天輸了，到時衰到年尾，所以抱著必勝的決心。」鳳梨不久前為了推銷褲子示範一字馬險些拉傷，即使如此，玩起遊戲仍力拚到底，連楊繡惠都力讚：「他這個人真的是用性命在玩遊戲。」

難得出外景再度和楊繡惠同框，鳳梨相較以往上節目內向、靦腆，許孟哲邀大家一窺鳳梨的另一面：「這次《飢餓遊戲》你可以看到完全放開的鼠薯。」而鳳梨連珠炮式的超強罵功，和楊繡惠一搭一唱，令粉絲相當期待，該集預計在情人節前夕（下月13日）於中視播出。

鳳梨直播中還分享日前新居落成，收到高中同學的傻眼入厝禮。他表示本以為這份大禮是張帥氣的「駿馬圖」，沒想到拆封後，竟放在神明桌當背景的觀音圖，氣到馬上封鎖對方的LINE，還另外分享專作寺廟石雕的朋友，要送他一對石獅，沒想到送來的竟是一對只有3公分高的「迷你石獅」，「這麼小的石獅放門口鳥踩過去就倒了餒」，讓他哭笑不得。