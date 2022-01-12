五股守讓堂旁兒八公園，過去因罐頭遊具不具吸引力，長年乏人問津，五股守讓堂於2020年開幕後，五股區公所將兒八公園及周邊的防汛道路重新改造，將兒八公園打造成以賽車為主題的公園，園內有各式滑步車步道、可愛造型的洗手台，繽紛又好玩的遊具，令大小朋友直呼有趣。

五股洲子洋重畫區日益成熟，建於1917年的新北市歷史建築五股守讓堂，2020年遷建至五股洲子洋重畫區並完成重組工程，成為地方重要休憩、教育的公共空間，守讓堂有多功能教室、閱讀室、展覽室和體驗工坊，經常辨理與社區結合的藝文系列活動。

五股區公所在守讓堂開幕後，整合附近資源，不僅在守讓堂後方轉彎處增設YOUBIKE，也重新打造一旁的兒八公園及周邊的防汛道路整體規畫。

五股區公所表示，改造後的兒八公園融入賽車元素，超吸睛的彩色跑道區分平坦跑道及地形跑道2部分，平坦跑道供剛開始摸索滑步車，練習平衡感的孩童使用；地形跑道則有波浪地形、梯形地形及山丘地形，讓滑步車逐漸上手、平衡感掌握度更佳的孩子們來挑戰。

園區內的鋪面皆使用安全地墊材質，家長們不用過於擔心小朋友跌倒摔傷的風險，孩子們可以盡情挑戰，享受自由騎行的成就感。此外，洲子洋重劃區設施齊備的芳洲公園，也以衛星公園為概念，打造不同屬性、不同功能取向的公園給民眾使用。

帶著一對兒女在兒八公園玩耍的陳姓民眾表示，很感謝公所用心改造公園，在公園附近有守讓堂、防汛道路，可以先去守讓堂參觀、悠閒的看書、喝咖啡，在帶小朋友在公園玩滑步車，父母也可以在防汛道路上跑步、散步，真的很適合親子活動。