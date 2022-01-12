台大公衛專家今示警台灣陷疫苗失效危機。國民黨文傳會主委凌濤說，1月底約768萬人符合追加劑資格，但疫苗庫存「岌岌可危」，且以民眾施打意願不高的335萬高端占大宗，民眾恐再次面臨「想接種但沒疫苗」的狀況。Omicron兵臨城下，敬告蔡政府別再聽不下專家建言，即刻保證疫苗到貨日期與供貨穩定。

台大公衛學者陳秀熙推估，2月初國人AZ基礎劑保護力剩20％，若無法快速施打第3劑，疫情恐無法有效控制，如果能以每天20萬劑的速度施打第3劑，這波流行可望在2月初受到控制。

桃機群聚持續延燒，凌濤指出，我國完整疫苗接種率僅甫破7成，更別說追加劑的施打率只有個位數，但衛福部長陳時中卻還掛保證，強調疫苗量絕對充足、讓願意打的民眾能夠順利接種。

凌濤表示，陳時中忽略的是，疫苗剩餘量告急，據指揮中心10日公布，BNT、莫德納各剩約230萬劑，在民眾不埋單高端，第三劑適合也偏好mRNA疫苗的情形下，「根本不足給第三劑接種人次施打」，緊接著2月，又有5百萬人符合第三劑接種資格。

去年11月國際未認可高端疫苗，才導致高端手臂「四劑帝國」、「五針獎」的情形，凌濤憂心，2個多月過去，高端兩劑混打臨床實驗結果尚未明朗，現又投入第三劑追加劑混打，安全性仍舊未知。然而，高端剩下的335萬劑，不就是國人不願施打所剩，陳時中此舉是在替高端清庫存，難道是不惜拿國民健康開玩笑？

凌濤說，政府在採購疫苗上，屢次以「陸續引進、持續接洽」打混水，稱已計畫採購幾千萬劑疫苗備戰。為避免「嘴上採購，手裡沒貨」的窘境再次上演，呼籲蔡政府將採購資訊透明化，並保證基礎疫苗、次世代疫苗的到貨日期、數量，以安民眾惶惶之心。