不讓超商、超市福袋專美於前，台中新光三越12日公布今年新春福袋大獎內容，加碼抽最大獎是價值48萬的一克拉鑽戒，另新光三越APP歡慶skm points上線，還加碼扣10點周周抽智慧電動機車更有一台價值210萬元的賓士車等幸運兒開回家。

今年新光三越台中店福袋1月20日上午10點起於新光三越APP線上預購開搶，只要開啟APP扣skm points50點，即可以skm pay支付1000元搶先預購限量500袋、價值超過4000元的福袋。

新光三越台中中港店店長許宜敬指出，今年該店祭出總獎值近300萬驚喜大獎，除了每袋價值超過4000元，加碼抽最大獎是價值48萬元festaria GIA一克拉鉑金鑽戒，另有價值18萬9千800元的Bgreen BR2運動養生椅，以及價值11萬9千980元的Gogoro eeyo 1 極輕量智慧電動單車和價值7萬4千980元Gogoro VIVA MIX BELT合聲白機車等501個驚喜大獎。

另外新光三越也與12大指定銀行在1月13日至2月20日推出「新春卡利HIGH」刷卡回饋活動，且於新光三越APP、電商平台skm online線上消費一樣可以累計，線上線下同享卡利HIGH禮券回饋，且歡慶skm points上線，還加碼送點數，扣10點周周抽智慧電動機車以及一價值210萬賓士車。