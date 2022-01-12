演員黃俊傑、原著作家鄧惠文、演員張念慈、導演吳維緯、演員陳彥達、張詩盈、吳世偉共同出席舞台劇《婚內失戀》讀劇記者會（巨宸製作提供）

改編自鄧惠文醫師的同名著作《婚內失戀》舞台劇，4月23日起於誠品信義店6樓展演廳演出10場。鄧惠文醫師及主演吳世偉、杜思慧、張詩盈、陳彥達、張念慈與黃俊傑12日出席讀劇記者會，被問到王力宏與李靚蕾離婚風波，鄧惠文自認不清楚細節不能多評論，但她贊同一個說法：「當一個人感覺到不安全，她會特別做出保護性的動作，女人可能會變成捍衛小雞的母雞。」而她唯一能確定的是：「兩個人都受傷！」

鄧惠文認為，婚姻問題是許多人心中的刺，即使非名人的婚姻，一般人在社群媒體發文吐婚姻苦水，也會收到許多留言回應。

鄧惠文於2017年推出《婚內失戀》這本書，「婚內失戀」這名詞就被普遍運用，鄧惠文感慨，她從事心理諮商20多年，看過部分已婚者經歷家暴、虐待或外遇，過了幾年後用離婚、分居解決問題，「這些被社會大眾視為嚴重的問題，受害者離開婚姻關係後容光煥發，走出自己一片天。」但她發現有一群人一直都沒被看見與重視，「那些在婚姻中受到冷對待、覺得問題沒有那糟卻無計可施、無法理直氣壯離婚的人。他們很寂寞孤單，每個人都想過著有愛的生活，卻失去這個感覺。」因此她為這些人寫了一本書，並且訂了一個名詞—「婚內失戀」。

金馬女配角得主張詩盈在《婚內失戀》飾演結婚15年的老婆，現實中結婚6年的她表示，和老公平時都不在意結婚紀念日，但某一年還是忍不住碎念：「一直沒有送我花！」老公就刻意開車到花店，沒想到走出來時就帶了一朵向日葵和三朵玫瑰花，她心想：「這是什麼組合。」但她還是看見對方願意為自己付出的一面，「要期待對方做得到的事情！」

鄧惠文表示過去很怕對方忘記結婚紀念日，因為自己會控制不住在意的情緒，「但有一年我忘記了，我徹底感受到這才是婚姻之道，恭喜我們進入老夫老妻的階段。」

聊到現代女性在婚姻諮商中常提到的「婚姻痛點」，在過年期間要用什麼方式面對婆家，成為一個問題，張詩盈慶幸地說：「我婆婆不太會要求很多事情，也不太管我們生活，我老公也不會要求我會煮飯，我老公比我會煮飯。」鄧惠文表示有許多婆婆是她的廣播節目聽眾，特地寫信詢問：「我要怎麼關心我的媳婦才不會是干涉？」鄧惠文建議婆婆要展現出「我現在關心你的方式就是不要關心你」，因為：「關心則亂！」

《婚內失戀》舞台劇由編導吳維緯將經歷5年、15年、30年婚姻的夫妻對話交織成一部舞台劇作品，透過三對不同層次與階段的夫妻，展現婚姻生活中的各式疑問與荒謬，盼觀眾們在看過劇之後不再失戀。

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