香港新一屆立法會今日舉行首次大會兼行政長官答問會，特首林鄭月娥接受議員質詢。議員李世榮批評政府防疫不力，國泰航空公司違規致社區爆疫，政府應擴大社區檢測，追問政府如何應對防疫漏洞。林鄭表示，會嚴肅跟進國泰違規事宜，不會放過所有違反豁免條例的人，若屬實，政府會採取法律行動。

林鄭月娥強調，會嚴肅跟進國泰違規事宜，強調不會放過所有違反豁免條例的人，若屬實，政府會採取法律行動。留意到國泰昨日發聲明，承認機組人員客機去貨機返的安排是公司決定，有信心符合政府要求，她指有關立場就是政府需要調查的部分，政府有政府的立場，將會釐清並向公眾交代，政府不會放過違反防疫要求的行為，一定追究到底。

林鄭又預告，由於事件大幅收緊空運人員檢疫要求，香港空運能力大幅下降的後果很快就會反映。空運行業受損將會影響全港市民，包括新鮮食物、電子產品及藥品等無法抵港，各類商品價格很快會上升，有餐廳可能重開但無貨可賣。她也反問社會是否忍心摧毀香港空運行業。