高雄巿「愛閱網」109學年度有26所國中獲頒閱讀標章。（高巿府教育局提供）

高雄巿「愛閱網」109學年度有26所國中獲頒閱讀標章。（高巿府教育局提供）

高雄巿「愛閱網」109學年度有26所國中獲頒閱讀標章，其中杉林國中已連2年解鎖這項成就，在偏鄉地區實屬不易。有趣的是，去年獲得最多選讀認證的中文書籍是《跟著達爾文去旅行》、英文則是《Hug Machine》。

高雄巿推動「愛閱網」國中生閱讀中英文書籍，平均通過3本以上，可獲閱讀標章，109學年度達成這項殊榮的有26所國中，教育局長謝文斌日前在局務會議上公開表揚，期望閱讀融入學生生活，達到雙語數位齊推動目標。

26所國中分別為田寮國中、潮寮國中、前鎮國中、鳳林國中、杉林國中、明誠高中（國中部）、福誠高中（國中部）、前峰國中、小港國中、鳳甲國中、翠屏國中小、瑞祥高中（國中部）、鹽埕國中、明華國中、梓官國中、明義國中、光華國中、普門中學（國中部）、文府國中、中芸國中、大寮國中、後勁國中、新興高中（國中部）、立德國中、圓富國中及壽山國中。

杉林國中自107學年度起增置專任圖書推動教師，推動閱讀計畫、辦理閱讀講座、好書推薦、晨讀、書蟲讀書會等相關活動，在偏鄉地區推動閱讀本來就不簡單，還能連續2年拿到閱讀標章學校肯定，學生閱讀力超車一般巿區。