台北市銀行公會第19屆第1次會員大會於11日下午於華南銀行總行大樓會議中心2樓國際會議廳及3樓宴會廳舉行，由台北市銀行公會理事長王榮周主持，會員代表出席踴躍，大會進行順利，圓滿閉幕。

本次會員大會除例行性議案外，會員大會中選出第19屆理事27位、候補理事6位、監事9位、候補監事3位。接續舉行第19屆第1次理事會及監事會，分別選出理事長、常務理事及常務監事。相關議題均獲會員代表支持順利通過，而當選名單將會依規定函送臺北市政府社會局備查。

其中，原理事長王榮周轉任監事，而張兆順當選為理事長。

當選之理事長、常務理事、常務監事、理事、候補理事、監事及候補監事名單如下：

理事長：張兆順。

常務理事：張兆順、呂桔誠、雷仲達、張雲鵬及凌忠嫄等5位。

常務監事：陳思寬。

理事：張兆順、呂桔誠、雷仲達、張雲鵬、凌忠嫄、邱月琴、謝娟娟、林謙浩、劉佩真、李長庚、利明献、陳聖德、黃男州、李增昌、翁健、郭倍廷、林志宏、吳明敏、陳勝宏、賴昭銑、郭釧溥、駱怡君、許維文、丁予康、韓德聖、陳志堅、黃以孟等27位。

候補理事：林知延、顏文隆、吳欣儒、許志文、陳嘉賢、佐伯和彥 等6位。

監事：陳思寬、張家祝、林維俊、江瑞堂、周添財、莫兆鴻、楊真理、魏啟林、王榮周等9位。

候補監事：郭明鑑、廖美祝、魏政祥等3位。