北京當局在2020年11月開始針對阿里巴巴等大陸互聯網巨頭進行監管，甚至在2021年中加強執行對補教業雙減政策，壓抑房地產業泡沫，以及各類科技公司、遊戲產業進行打擊，並打著「共同富裕」招牌，讓外界擔憂這場風暴不知道何時結束，全球最大對沖基金橋水(Bridgewater)創辦人達里歐（Ray Dalio）則是多次聲援北京政策，並在最近還呼籲美國也應該參考，並從中受惠。

達里歐在去年8月就在linkedin發文指出，儘管過去 40 年來，大陸經濟趨勢如此強烈的朝著資本主義市場前進，這讓該市場經濟蓬勃發展，企業家與資本家獲得龐大財富，但最近強烈的監管手段，讓市場認為中國共產黨打從心底反對資本主義。

達里歐強調，應該了解地緣政治所造成的政策轉變，北京當局為了快速變化的資本市場政在擬定適合的法規，確定這些企業在正常的發展道路上。達里歐表示，假設未來會發生這樣事情還會發生，也不要放棄投資大陸市場，更不要把這些波動認為是北京當局對經濟發展態度轉向，因為大陸的國有資本主義與西方資本主義有著根本上的不同。

據《華爾街日報》報導，達里歐周一在瑞銀集團大中華區會議上通過影片發言，認為共同富裕是好事，這也是多數人致富的另一種說法。達里歐表示，這個話題他與大陸領導人看法一致，廣泛的機會能讓經濟更好，讓制度更公平。

達里歐提及，「正如鄧小平等人所理解的，這是一個循環」，「先富起來，然後確保按照更公平的方式分配這些機會」。大陸在改革開放後，經濟增長的水平遠超過1976年之前的毛澤東時期。

達里歐指出，儘管有人認為現在像是走回毛澤東時期，但很多人並不理解這背後真正的思路，沒有理解這是走向更好制度的一個過渡期。達里歐認為，美國通過自己的制度也在走向共同富裕，許多國家也需要，並談及美國貧富差距嚴重程度已經來到1930年代以來最高水準。

一位資深銀行人士透露，北京當局歡迎所有金融機構來到大陸投資，瑞銀集團中國全球市場負責人房東明(Tommie Fang)日前指出，最近在北京花了一周時間與金融監管部門的官員會面，以及與剛剛成立的北京證券交易所(Beijing Stock Exchange)領導會面時，感受到很多正能量、親商的態度。

在北京當局去年7月風行雷厲之下，大陸證監會於當月下旬與全球金融機構的代表舉行了閉門會談，試圖安撫投資者，並指出北京政策未來在推出前會考慮市場影響程度。