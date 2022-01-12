雲林縣虎尾惠來生命園區景觀改造，打造追思療癒空間。（虎尾鎮公所提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣虎尾鎮公所為減少民眾對殯葬設施的排斥心理，規畫惠來生命園區入口景觀改造工程，將園區打造成特色公園風貌，另增設納骨塔電梯，方便行動不便者上下5層樓納骨塔追思先人，12日舉行啟用典禮，全方位營造優質無礙的祭拜環境。

虎尾鎮公所12日舉行「虎尾殯葬管理所納骨塔增設電梯工程及入口景觀改善工程」啟用典禮，原本單調的生命園區入口處周邊，搖身一變成為庭院式的造景小公園，讓人不再心生畏懼，提供往生者家屬1個優質的治喪追思場所，連結永不消失的情感。

虎尾鎮長丁學忠表示，惠來生命園區是雲林縣唯一規畫一元化作業的殯葬管理所，整體園區依據各類使用需求進行分區設計，讓民眾面對生離死別，不再因繁複的程序而心力憔悴，而進一步營造優質的園區環境，是公所持續努力的方向。

生命園區入口景觀經過改善，打破傳統的刻板印象，以白色碎石鋪地、內有木質平台，配合周邊綠美化與休憩設備，環境清淨、明亮、莊嚴，有如1處庭院式的特色小公園，方便家屬在此追憶療癒、修復身心靈。

丁學忠說，園區內5層樓高的納骨塔，已有近20年歷史，當初沒有規畫電梯設施，導致行動不便者追思困難，公所因此在納骨塔旁增建電梯樓，2至5樓以通道連結納骨塔，讓民眾慎終追遠有愛無礙。

民眾指出，以往殯葬設施給人的印象，大多為嚴肅、沈重、悲傷，但隨著時代的變遷、觀念的改變，追思先人已逐漸轉化為1種人生議題，因此有1處環境宜人的祭拜場域，供家屬慎終追遠、緬懷過去，才能符合現代人的需求。