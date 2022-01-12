面對疫情來襲，全台加嚴防疫措施，為考量用餐安全減少人與人的接觸，許多民眾及上班族紛紛以外帶便當作為用餐首選。六福積極鎖定辦公商圈拓展據點，分別於市府轉運站、世貿一館、中崙大潤發、CITY LINK南港店、CITY LINK松山壹號店、六福居、六福客棧等位置設有實體據點；亦可提前於六福美饌官網下訂。

六福客棧便當搶攻市場商機，推出超過20款經典特色便當，從中式的懷舊排骨、豐融三寶飯，到西式的風味舒肥雞，多種口味滿足各客群不同的味蕾。近期更推出多達10款新口味，包括冬季限定的「麻油雞球炊飯」，大人小孩都喜歡的酸甜可口「糖醋比目魚排」、鹹香爽口的「鹹水鴨肉飯」、濃郁軟嫩的「蒜香松阪豬」、軟嫩滑口的「蔥爆沙茶牛肉」，以及具異國風味的「炭烤日本花魚一夜干」、「炭烤鮮鮭魚」、「炙燒骰子牛小排」等，還有菇素者最愛的「新素食便當」。

除了經典特色便當外，還有許多公司及活動主辦單位搶訂的商務頂級豪華便當，由粵亮廣式料理五星主廚特別設計的「粵亮御宴九品集」餐盒，嚴選龍蝦、鮑魚、牛小排等頂級海陸食材，以精緻的九宮格懷石餐盒呈現9種中式功夫料理，搭配精美擺盤及霸氣用料，一掀開餐盒就令人無比驚豔。另外，六福客棧也推出精緻餐盒系列，有「滬式醬燒無錫骨」、「明蝦＆牛小排精選餐盒」、「豪華鮑魚海陸餐盒」，不只是商務活動，五星美味餐盒讓人也想外帶買回家享用。