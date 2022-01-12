空軍嘉義基地的四聯隊1架編號「6650」的F-16V戰機，昨天下午雷達光點在嘉義縣東石鄉外海消失。空軍督察長柳惠千昨在記者會上表示，已通知飛行員陳奕的住在南投的父母親、女友及女友母親，家屬稍早已抵達嘉義基地。而陳奕過曾在臉書除了PO出多張軍旅照片外，還有與女友的放閃合照，如今遭遇意外生死未譜，令人相當不捨。

F-16V飛官陳奕，臉書曬女友搓鼻放閃照。(圖/翻攝自 陳奕臉書)

柳惠千指出，空軍已經向家屬完整說明事情的起末，也向家屬保證會在第一時間全力搜救，並且投入所有的人力及物力，而心情的安撫是最重要的，在此刻也盡了最大的努力。

F-16V飛官陳奕在儀隊表演的照片。(圖/翻攝自 陳奕臉書)

而據最新消息指出，今天上午海軍水下作業大隊下水搜救，但仍未發現飛行員陳奕， 除東石鄉民在距外海堤防約2、300公尺遠土堤撿到的戰機殘骸外，軍方在距靶場不到百公尺的水域發現散落殘骸，由於靶場附近殘骸全數由直昇機吊掛載回，數量和機體部位尚無法確認，另土堤上撿的殘骸十分破碎，懷疑飛機墜海高速碰撞解體。

而家屬今天下午1點左右到水溪靶場現場，並未有任何發言，隨即進入現場的臨時指揮所中。

而翻看陳奕臉書最近一篇發文，是在2019年1月，他在個人簡介中提到「就讀空軍軍官學校」，而當時封面照已經是與女友的放閃照片，陳奕與女友同樣穿著學士服，女友還逗趣的戳陳奕的鼻子，發照時間為2018年7月4日，距今已經有3年半的時間。