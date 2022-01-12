今年農曆春節9天連假，為因應可能的返鄉車流及風景區出遊人潮，屏東縣政府密切關注疏運規畫，考量縣內道路重大建設及汙水下水道工程正如火如荼進行，相關單位除緊盯進度，也下達春節禁挖令，盼減少道路壅塞情況。

屏縣府工務處長楊慶哲表示，全縣啟動生活圈計畫道路重大建設工程，目前施工中的案件共6案，包括從恆春至滿州、黎明至水門、東港至南州，部分工程鄰近觀光景點，現階段正加緊趕工，為因應春節遊客潮，已責請包商，重要路段工程先行完成，或臨時鋪設瀝青混凝土以供通行。

除此之外，縣府推動汙水下水道工程，包括屏東市、內埔鄉及潮州鎮都有工程進行中，屏縣府水利處長江國豐指出，為避免農曆春節期間影響民眾道路使用及人車安全，各下水道工程將於25日前完成現有工作面收築作業，並辦理工程機具撤離及恢復道路正常使用。

屏縣府也將於26至28日辦理各工程春節前工地整備督導，並要求，自1月26日起至2月6日止暫停工程施作，讓民眾有一個安全順暢好過年的環境；為求慎重，春節期間各工地將派遺留守工程人員，施工團隊並保持電話通訊暢通，以利能即時處理民眾陳情及緊急突發事件。

另外，預期可能的春節出遊潮，屏縣府預計於春節前夕，在屏東市4座立體停車場啟動試營運，可望提供汽車1446格及機車92格停車位，為方便駕駛識別，也會在周邊道路增設導引牌面，同時製作懶人卡於社群媒體宣傳，希望適時緩解停車需求。