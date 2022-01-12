綜藝天王胡瓜主持東森健康醫學談話節目《醫師好辣》長達7年，去(2021)年12月突然拋出震撼彈，宣布已經從節目「畢業」，當時製作單位表示，胡瓜的錄影存檔會播至1月底；今(12)日又傳出將由徐乃麟接棒主持，電視台也做出回應證實：「本週五(14日)將會進行第1次錄影，首集預計農曆年後播出。」而徐乃麟經紀公司則表示：「謝謝瓜哥為節目打下的基礎，期待乃哥可以帶來新風貌」。

東森電視台證實了這項最新訊息：「《醫師好辣》將由徐乃麟接棒主持，本週五(14日)將會進行第一次錄影，節目將以全新型態呈現，首集預計農曆年後播出，將帶給觀眾不同的視野。」胡瓜去(2021)年12月中突拋震撼彈請辭主持7年的《醫師好辣》，當時他發文宣布：「我讀完了七年的醫學院，畢業了！」而胡瓜錄製的節目存檔本(1)月底也將播完，農曆年後的節目將由徐乃麟接力上陣。

徐乃麟過去曾以《小氣大財神》、《天才衝衝衝》獲得金鐘獎「綜藝節目主持人獎」，主持遊戲節目一向是徐乃麟拿手強項，而如今他將接下健康醫學類型節目，全新領域的表現令人期待。《醫師好辣》節目中分享大小健康醫療事，深得觀眾喜愛，胡瓜還曾以此節目入圍2016年金鐘獎「綜合節目主持人獎」。如今，徐乃麟將從胡瓜手中接下主持棒，經紀公司表示：「謝謝瓜哥為節目打下基礎，也期待乃哥可以帶來新的風貌。」