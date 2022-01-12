台東縣肥胖人口比例高於全國平均，台東基督教醫院家庭醫學科醫師吳昱銳提醒民眾要注意飲食、多運動，降低罹患大腸直腸癌的機會。（蔡旻妤攝）

台東縣肥胖人口比例高於全國平均，台東基督教醫院家庭醫學科醫師吳昱銳提醒，肥胖使罹癌風險提高，除了50歲以上民眾須定期做糞便潛血檢查外，更呼籲民眾要注意飲食、多運動，降低罹患大腸直腸癌的機會。

據2020年運動現況調查結案報告顯示，台東縣成人過重或肥胖比例為43.2％，居各縣市之冠，不僅如此，台東縣學童肥胖比例也是全國之冠。吳昱銳指出，成年人體重增加20至39.9公斤，罹患早發性大腸癌的風險提高1.65倍，體重增加40公斤以上者，風險飆升至2.15倍。

根據國民健康署統計，國人大腸癌發生人數從2006年起蟬聯第1名迄今，每年約有1萬多人被診斷為大腸直腸癌，死亡人數為5千餘位，在醫療資源相對缺乏的台東，大腸直腸癌也在各項癌症標準化死亡率中名列第3，而體重過重者罹患早發性大腸癌的風險，比體重正常者高出1.37倍。

吳昱銳強調，大腸癌篩檢常受限於民眾主動受檢意願不高，以遏止疾病發生的角度而言，若能在最前端的健康促進就達到目的，可大幅降低後續的健康成本消耗，他呼籲大眾正視肥胖所帶來的健康危害，做好體重管理，降低罹患大腸直腸癌的風險。

培養規律的飲食、運動及排便習慣，可降低罹患大腸癌風險。吳昱銳進一步說明，扣除暖身及收操動作，每週至少要運動150分鐘以上，且要中等強度，運動時試著唱歌，唱不出來但能講話的程度；飲食部分要挑對食物，也可利用手機APP計算食物的熱量。

此外，國健署提供50歲到74歲民眾，每2年可接受1次免費糞便潛血檢查，有助於早期診斷出大腸直腸癌，吳昱銳醫師指出，若能早期治療，將能有效降低35％大腸直腸癌死亡率，且早期大腸癌治癒率高，存活率高達9成以上。