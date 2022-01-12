台東縣春節連假訂房爆滿，旅宿一房難求，業者表示防疫不能鬆懈。（蔡旻妤攝）

台東縣春節連假訂房爆滿，旅宿一房難求，業者表示防疫不能鬆懈。（蔡旻妤攝）

台東春節旅遊潮似乎未受疫情影響，旅宿業出現「一房難求」情形，台東縣旅館公會理事長、旅人驛站旅宿連鎖董事執行長高泉傑說，從除夕當天開始一房難求，房間一釋出就補上。針對新冠肺炎來勢洶洶，業者不敢大意，紛紛加強防疫措施，有業者婉拒體溫超過攝氏37.5度房客入住。

高泉傑表示，從除夕開始各家住房狀況每天客滿，之前有部分安排候補不上的遊客，近日不斷詢問是否補上，與去年相比，今年訂房已經爆滿，可見台東還是國內旅遊的首選。

然而，雖然住房率客滿，但業者仍不敢掉以輕心，加強防疫措施；凱旋星光酒店董事長李數奼表示，飯店確認旅客沒問題後才能入住，在住房前、退房後都會進行消毒，也提供防疫品給旅客使用，對於酒店公共空間，包括大廳、餐廳、運動和遊憩區，採取一天3次消毒工作。

高泉傑強調將規定遵照中央防疫規定，甚至會比中央規定更嚴格實施清潔消毒。鹿鳴酒店董事長潘貴蘭指出，針對居家隔離及自主健康管理的客人入住，將透過入住時的調查表，就可先行濾掉；若故意隱藏不報，調查表不實填入，經發現會立即通報衛生局做後續處置。

潘貴蘭說，若體溫超過攝氏37.5度的民眾入住，飯店會請發燒民眾在門外稍候一會，再測量，低於標準後才能進入飯店，反之，則婉拒入住，並會通報衛生單位，但房客可選擇延期入住或退還訂金。

台東縣政府交通及觀光發展處已要求飯店旅宿業者服務人員落實自我防護措施，如戴口罩、勤洗手等；除主動詢問旅客旅遊活動史、量體溫，公共區域也得按時消毒。