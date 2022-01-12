以金融慣犯徐正倫為首的「銀河紅利」、「長征」吸金集團2012年起號召民眾投資澳門娛樂城，不法獲利達51億，徐正倫甚至找來時任松山分局偵查小隊長的蔡姓警官參與，蔡男更吸收北市多名刑警，就連曾獲頒「警英榮譽勳章」的刑警也參與其中，法院近日重判徐17年徒刑、蔡男4年徒刑，其餘警官也都遭判刑。

徐正倫是「銀河紅利」、「長征」2吸金集團首腦，慣用手法為喊出不用到澳門參賭，靠著「投資」就能領紅利，藉此吸金達51億元，檢方查出徐正倫甚至找來時任北市松山分局偵查隊小隊長的蔡姓警官擔任同夥，蔡男2014年退休後擔任徐的特助，還在找來2名刑警參與，其中1名刑警甚至曾獲「警英榮譽勳章」。

北市員警涉嫌非法吸金，台北市政府警察局曾發新聞稿說明。（資料照、北市警局提供）

檢調查出，徐正倫與蔡姓警官等人自2012年號召民眾投資澳門銀河娛樂度假城，標榜保證年息18％到60％不等，吸引大批投資客投入上千萬元，2014年再推出投資方案，將投資客分為400萬元的鑽石級、200萬元的黃金級、120萬元的白金級，每年還招待旅遊，投資客趨之若鶩。

新北地院認定該集團吸金高達51億8000萬餘元，許多被害人花光畢生積蓄，犯罪情節重大，徐正倫曾因違法吸金被判刑5年，卻故伎重施，還吸收警員犯案，因此重判17年徒刑，而擔任徐特助的蔡姓前警官遭判4年6月，另外2名警官則判3年6月、3年10月徒刑，可上訴。