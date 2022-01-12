具有綠海優勢的「精銳SKY ONE」，獲北部、中部的頂級客層青睞。（盧金足攝）

精銳建設低密度大基地、大花園的產品特色，每個建案都成新地標。（盧金足攝）

基地面積1558坪的「精銳SKY ONE」坐擁萬坪黎新公園，是北單元二豪宅群面對萬坪公園的全街廓住宅案。（精銳提供／盧金足台中傳真）

年輕人購屋圓夢，考量地段價值、生活機能、建築美學與品牌獨特性。（盧金足攝）

台中市政府實施《台中市鼓勵宜居建築設施設置及回饋辦法》，城市景觀綠美化，達降溫、環保、永續、節能之效，獲建商響應綠化理念，精銳建設預售新案「精銳SKY ONE」，面對萬坪黎新公園及360度環景視野，建築物就像航行在綠海中的遊艇，宜居陽台以遊艇船頭甲板為設計意象，猶如大船入港的好彩頭，獲中部客源青睞，也有七年級台北豪客購屋準備移居台中。

台中市七期開發密集，單元二重劃區是台中低密度開發區域中容積率最低，僅120％，相對綠覆率最高，滿布綠意與名店林立的生活環境，躍居新興居住熱區，精銳建設經過12年規畫、熟成，陸續推出「精銳博」、「精銳Garden One」等建案，精銳建設低密度大基地、大花園的產品特色，每個建案都成新地標。

精銳建設總經理吳秋凉說，近年來台中豪宅也如同義大利、英國、新加坡等國家一樣，朝減碳環保、生態綠化環境努力，在國際上，都會區低密度住宅區成為超豪宅聚落的同義詞，與新市政中心相鄰的北單元二區域，為台中繁華與高綠覆交會處，代表「精華地段的總和」，讓「精銳SKY ONE」獲北部、中部的頂級客層青睞。

「地段即王道是不變的真理！」吳秋凉表示，「精銳SKY ONE」以「先有綠海才有豪宅」打出響亮口號，成功引起許多重視綠意環境的頂級豪宅客共鳴，有北客看過一次，就被大面積花園吸引，擁有最精華地段與最寬闊視野的雙重優勢，是北中豪客渴望置產的主要原因。

一名居住台北的七年級生，對台中市的豪宅建案價位親民，大環境擁有綠意與方便交通，加上鄰近商圈，生活機能佳，決定從北部移居台中市，以現代人追求的生活品質，台中是幸福「宜居城市」。

另名從事健康事業的客戶直言，台北、台中一日生活圈，以台北房價來台中購屋，可以獲得更有品質的建案，最重要的公園的優勢，永久棟距寬闊視野，對生活環境與健康訴求，是打動他搬來台中市的最大誘因。

吳秋凉強調，建案新亮點，室內公共空間力邀全球頂尖奢華飯店的美學舵手美國Wimberly Interior操刀，「住在精華市區的森林中是多麼奢侈一件事」，精銳建設新案「精銳SKY ONE」，集單元二之最，將地段、綠海、國際建築融為一體，符合高端客層的購屋所需。

精銳建設經理朱自仁指出，「精銳SKY ONE」買方有來自台北信義區、台中七期、中部傳產企業主與青年創業家，買家本身即住在台北、台中最繁華地區，「精銳SKY ONE」不論地段價值、生活機能、建築美學與品牌獨特性都能滿足頂級客層的需求。

打動北部、中部高端客層的心，原因在哪裡？朱自仁分析，包括目前唯一兼得七期、單元二、公益路黃金地段優點，唯一緊鄰萬坪公園第一排、社區私家花園達1200坪以上、錯層宜居大陽台，達到對外的綠化景觀、對內的住家綠化、建築的垂直綠化，三種綠意價值兼具。

基地面積1558坪的「精銳SKY ONE」，萬坪黎新公園就在住家前，是北單元二豪宅群面對萬坪公園的全街廓住宅案，一改過去框架式的門廳設計，與萬坪綠海公園連接相輝映，創新工法的「景觀式門廳」，開創建築美學新境界。