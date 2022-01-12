國銀續拚中小企業放款，達標率破表！金管會銀行局副局長林志吉12日表示，截至2021年11月底止，國銀對中小企業放款餘額達新臺幣8兆5708億元，較上月底增加525.19億元，較2020年12月底增加7584.38億元，達到目標3000億元的252.81％。

為鼓勵國銀作中小企業後盾，金管會每年會設定放款目標。2021年目標為新增3千億元，光是前11月國銀對中小企業新增放款就已衝7584.38億元，早已提前達標年度新增放款目標，目標達成率續攀升至252.81％。受到疫情衝擊和疫後復甦資金需求影響，去年5月和8月國銀對中小企業新增放款數都衝破千億大關。

林志吉指出，去年前11月對中小企業新增放款前5名皆為公股銀行，第一名為華南銀784億元，其次依序為一銀631億元、合庫582億元、台企銀504億元、彰銀476億元，合計新增放款2977億元，占全體國銀對中小企業新增放款數近4成。

林志吉指出，2021年11月底中小企業放款餘額占全體企業放款餘額比率為67.61％，占民營企業放款餘額比率為69.69％，分別較上月底之比率增加0.17及0.21個百分點；另110年11月底中小企業放款之平均逾期放款比率為0.29％，較上月底增加0.02個百分點。

林志吉表示，將持續鼓勵銀行在兼顧風險控管下，對中小企業提供必要的營運資金，以營造有利中小企業融資環境。