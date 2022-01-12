防疫二年讓大家都悶壞了，台灣人壽12日表示，2021年下半年其國外旅遊投保旅平險比上半年大幅成長85％，農曆新春長假將開始，即便是在國內旅行，亦不要忘了投保旅平險附加傷害醫療，三天兩夜台中行，保額100萬元加上10萬元傷害醫療，每天保費34元，不到一杯美式咖啡的價格。

台壽建議若想要規劃一場說走就走的旅行，可以透過網路投保旅平險，強化意外保障，網路投保有三大好處，一是效率高，可24小時作業、3分鐘完成投保，且投保後一小時生效，二是CP值高，網路投保保額100萬元的旅平險，無論國內外每天保費22元起跳，若是乘坐大眾運輸工具出意外，還有每百萬元多25萬元的加倍給付；三是投保海外旅平險，有24小時海外急難救助，上限3萬美元，美加地區的醫療係數加到300％。

雖然現在因防疫，可能出國旅行者不多，但即便在國內旅行，依舊可投保旅平險，台壽舉例，如5天4夜高雄返鄉之旅，網路投保旅平險保額300萬元及10萬元的傷害醫療（實支實付），保費137元，平均一天不到28元。若有人要出國探親、海外出差留學，以30天行程為例，網路投保旅平險保額750萬元、50萬元傷害醫療實支實付），以及50萬元海外突發疾病醫療（實支實付），保費平均一天也不到38元。