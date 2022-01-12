和泰汽車發表TOYOTA全新小商車TOWN ACE，尚未正式登場即話題不斷，預售活動自11月24日起啟動，不到50天的時間，已累計接單超過3300台，掀起市場關注，下訂客群以40-50歲男性車主為主，包含運輸、營造、蔬果批發等各行各業頭家。

TOWN ACE汰舊換新預購價46.1萬元起，擁有絕佳貨床大小，以及載重最高達960公斤的超強載貨力，輕鬆滿足各種工作型態使用需求。駕駛座艙中控台採連通式設計，創造舒適腿部空間，還能自由便利於兩側上下車，貼心設計深受頭家們喜愛；而年輕頭家們則深受優異安全配備吸引，全車系標配雙SRS氣囊，最高搭載PCS預警式防護等原廠TSS主動安全防護系統，顧好生意也顧好頭家。此外，更搭載全新節能科技引擎，絕佳油耗表現，幫頭家朋友們省油錢還能賺大錢。

目前下訂的消費者，除了因為TOYOTA固有「耐操好用，品質掛保證」的口碑，另外TOYOTA全台共有153個服務據點(大型服務廠加社區型保修站)可為客戶進行保修，提供車主便利且專業的售後服務網絡，也是讓客戶可以安心選購的重要原因。

和泰汽車表示，彙整目前預售訂單客群樣貌，以40-50歲男性車主為主，行業別多元，包含運輸、營造、蔬果批發等各行各業頭家。車型佔比上，自排車型佔了6成之多，而搭載TSS的車型也有將近3成的水準。至於在車色方面，則顛覆過去小商車都是藍色車身的印象，以雪貂白超過4成為大宗。

和泰汽車將於1月14日~1月16日舉行最後三場市場巡迴展示會，讓更多頭家朋友可以一睹TOWN ACE的商品魅力，也宣告正式上市進入倒數階段，預期將再引起另一波熱潮，年前訂單有望再快速累積。