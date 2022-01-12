農曆新年即將到來，星座運勢老師艾菲爾在FB粉絲團分享12星座在過年前會遇到的好事，記得平時多耕福田，自然能擁有心想事成的好運。

▍白羊座

過年前木星進入白羊座的玄秘宮位，你會感覺到小人以及衰運逐漸遠離，做事更得心應手，工作上的好機會不少，只要把握時機，不愁沒有升職機會。

▍金牛座

過年前金牛座遇到天王星在命宮順行，替你斬掉爛桃花，終於能迎接好緣份到來。

▍雙子座

過年前木星落入雙子座的事業宮，深化你想轉職、升官、另謀出路或創業的想法，恰好就有貴人引路，提早讓你進入夢寐以求的新職場，亦或是實踐開店的決心，把握這波好運氣，你會迎來谷底翻身的絕妙好事。

▍巨蟹座

過年前木星停留在巨蟹座的關係宮位，你的人際關係即將呈現一片新景象，過去若與朋友、舊識之間有無法消除的嫌隙，有機會重修舊好。能夠結識與你更合拍的新朋友，相處起來更輕鬆愉悅。過年前多到戶外走動、參加聚會，好事必會發生。

▍獅子座

過年前獅子座的疾厄宮位迎來木星回歸，這段期間你的人緣特別旺，身邊的人態度也有所改變，時不時會拉著你說些貼心話、向你傾訴煩惱，就連家中的毛小孩都喜歡圍著你打轉，和另一半也越來越親密。過年前敞開心胸與人相處，就能擁有大好人緣。

▍處女座

過年前木星來到處女座的愛情宮位，單身的你，在這段期間，約會對象會主動坦承心意，有一個美好的結果。有伴的你，無論是在情感表達、言語交流上都能夠比以往更加深入對方的心，感情升溫。過年前只要對你的另一半或是還在曖昧的對象多點耐心，好事必會發生。

▍天秤座

過年前天秤座的戀愛宮有木星眷顧，單身的你，有機會迎接新戀情，遇到夢寐以求的理想對象。有伴的你，感情從低迷走向順利穩定，彼此更加親密，甚至論及婚嫁。過年前趁著滿月十五向月老奉茶，必能使戀情開花結果。

▍天蠍座

過年前木星與海王星仍在天蠍座的戀愛宮位合體，單身的你遇上正緣桃花的機會特別高，只要敞開心房，就能邂逅一段浪漫愛情。過年前不去預期能夠遇到什麼樣的對象，驚喜的浪漫相遇必會發生。

▍射手座

過年前射手座的守護命星恢復順行，在這波好運之下，工作、生活、和財運都有許多好機會在等你，如果已經有所想法，不妨大膽嘗試，只要主動踏出第一步，你的夢想人生必定實現。

▍摩羯座

過年前摩羯座的運勢基本上是平順穩定，尤其健康方面最讓人放心。另外不管是生活、事業、還是愛情，原本困擾著你的小人也會一一退散，做事終於不再綁手綁腳，這對你的未來發展非常有幫助。

▍水瓶座

過年前木星回歸到水瓶座的財帛宮位，正財運能夠擺脫過去匱乏的窘境，有望獲得額外的獎金或分紅，緩解財務上的困難，讓你的內心感到踏實。過年前持續努力不懈，你必能受到財神眷顧。

▍雙魚座

過年前雙魚座的命宮有木星的照拂，使你的破財機會大幅減少，正常的薪資收入都能如期入帳。職場上會有不少貴人替你引路，讓你省去不少力氣開發業務與人脈，業績獎金跟著滾滾而來。

【本文轉載自「塔羅牌老師艾菲爾」粉絲團，經作者艾菲爾老師授權轉載，更多資訊請上FB搜尋「塔羅牌老師艾菲爾」粉絲團】