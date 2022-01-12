香港新一屆立法會今舉行首次大會兼行政長官答問會。特首林鄭月娥宣布重組政府架構方案，建議增設文化體育旅遊局，統整文創產業；分折運房局為房屋局、運輸及物流局，房屋局將全力統籌增建公營房屋；改組食衛局為醫務衛生局；重組民政事務局為民政及青年事務局；創新局為創新科技及工業局；擴大環境局並改名為環境及生態局等，政策局由13增至15個。

林鄭月娥在答問大會上公布政府政策局改組細節，建議包括增設「文化體育旅遊局」將從民政事務局接掌文化、藝術及體育事務，以及從商務及經濟發展局接掌電影、創意產業及旅遊事務，將目前由不同政策局分管的文化體育及旅遊事宜統整歸一，加強督促及推動香港文化事業發展，有利產生協同效應，使香港成為中外文化藝術交流中心。

第二是建議將運輸及房屋局分拆成兩個政策局，重組後的「房屋局」將處理房屋政策，包括加快興建公營房屋，協助市民盡快上樓，並密切監察私人住宅市場的情況等。另一個分拆出來的為「運輸及物流局」，負責對外、對內的運輸事宜；而食物及衛生局將改組成「醫務及衛生局」，專責醫療及衞生政策，包括繼續應對新冠疫情、亦會更新公衛策略、解決醫療人手不足等問題。

林鄭說，民政事務局將重組成「民政及青年事務局」，將加強以地區為本的工作，制訂及檢視青年政策及發展藍圖，亦會全面檢視地方行政及區議會的未來。另，創新及科技局將改名為「創新科技及工業局」，會提升再工業化的政策職能，全面覆蓋科研、融資、生產及市場化。

林鄭又提出擴大環境局並改名為「環境及生態局」，接掌環境衞生、食物安全、漁農及禽畜公共衞生等政策，例如改組後廢物的收集、回收、運送及處理，將一條龍結合，由新政策局管理，有助落實都市固體廢物收費等措施。

林鄭建議下屆政府可考慮設立「副司長」職位，推動及協調北部都會區及明日大嶼等大型項目，還包括國家安全、氣候變化等跨局議題，但是否設立，應留給候任行政長官考慮。

林鄭表示，新建議下政策局將增至15個，其中9個由政務司長監督，其餘6個由財政司長監督。她說，目標將建議方案及議員意見在今年3月27日行政長官選舉後，轉交候任行政長官考慮，現屆政府會盡快向立法會提交候任行政長官認為適切的方案，並在6月初前完成所有審批程序，讓候任行政長官完成官員任命的工作。