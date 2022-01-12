澎湃新聞12日報導，浙江湖州吳興區法院宣判一起跨省汙染環境案，以汙染環境罪判處周某等28名被告有期徒刑4年5個月至9個月不等，併科罰金20萬元（人民幣，下同）至5000元不等；同時下達從業禁止令，5年內禁止周某等被告從事與危險廢物處置相關業務。

澎湃新聞報導，吳興區檢察院12日指出，檢方將透過公益訴訟或支持相關行政機關起訴形式，要求此案涉案人員對環境損害作出賠償；還將此案中發現的8件公益損害線索移送江蘇蘇州市、鹽城市，安徽宣城市、滁州市，浙江安吉縣等多地檢察機關，相關涉環境領域公益訴訟還在進行中。

2020年4月，湖州市生態環境局接到舉報，稱一小作坊（工廠）非法處置廢液廢料。經鑒定，現場不明化學物質為製造有機玻璃產生的精餾殘渣（廢甲酯油），屬於危險廢物，洩漏廢甲酯油嚴重汙染小作坊及周圍土壤。2020年5月，湖州市生態環境局、公安局等赴江蘇、安徽等地，調查涉案上下游，一條非法銷售、收購、加工、使用廢甲酯油的黑色產業鏈浮出水面。

經審查，2016年以來，被告朱某、倪某等開設小作坊製作有機材料，在明知蒸餾有機玻璃後產生的「廢甲酯」應交具備專門資質的單位處置的情況下，仍出售給無資質的被告周某。周某購買廢液後，轉賣給被告蔡某、吳某等多名無資質人員，再由下游收購商收購出售。2017年至案發的3年裡，28名被告在浙江、江蘇、安徽等多地構建起「廢甲酯」的產生、運輸、轉賣、處理等全流程犯罪網路和利益鏈條，非法處置危險廢物計7000餘噸。

調查中，檢方聘請專業機構評估現場汙染情況。經鑒定，當地土壤環境、地下水受嚴重損害，環境損害總費用達1396萬餘元。為取得第一手證據，檢方聯繫檢測單位，多次跨省前往另一處位於安徽來安縣的廢液存放點，採集「廢甲酯」作為實驗樣本，又在安徽找到當時用於焚燒燃料的設備。經可行性論證後，用找到的設備對廢液樣本進行了3天的焚燒實驗。經檢測，被告非法轉移、處置的危險廢物燃燒後有組織排放顆粒物濃度為大於每立方公尺243mg，遠超每立方公尺60mg的標準限值。