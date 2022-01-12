疫情衝擊全球兩年，長期居家、遠端工作成為生活日常，蝦皮購物12日發布報告，分享台灣2021年消費者購物行為與主要族群的變化。蝦皮表示，消費用戶數年年增加，其中「男性熟齡」消費者更有超過60％成長幅度，而蝦皮購物觀察到，防疫相關商品除了實用性外，也逐漸更趨向「美觀、精緻化」，不難看出與疫情共存共生的日常中，台灣消費者不斷平衡防疫作戰與生活品質精緻化的腳步。

經濟部統計處資料顯示，疫情改變消費模式，「電子購物及郵購業」占比再升高，估計占整體零售業比重往上攀升至7.2％，顯示全民網購時代來臨。蝦皮購物表示，以目前站上用戶來看，成長幅度最大的族群落在55歲～70歲的熟齡男性，顯見受疫情影響，也為電商平台挹注了一股全新的業績動能。

不過，目前整體平台銷售主力仍來自女性，平均客單價則是男性稍高於女性，尤以「30～34歲男性」坐穩客單價冠軍。若進一步觀察則可以發現，現已不再僅有女性瘋迷網購，網路消費的「方便性」、「快速」與「輕鬆比價」吸引越多男性用戶瘋買，包括居家生活用品、汽機車零件百貨都是男性用戶購買的重點品類。此外，男性購買「戶外與運動用品」訂單數量，也飆升至前一年的1.7倍。

蝦皮購物統計，疫情期間的消費數據，有許多用戶在宣布三級警戒後，在短時間內即開始集中購買調劑居家生活與適合室內活動的商品，更衝起「宅家自煮」風氣，「美食、伴手禮」品類在5～8月間成長蓬勃，訂單數為疫情前的1.6倍。此外，「遊戲與娛樂收藏」疫情期間表現格外亮眼，5～8月間僅四個月的訂單數量，直逼該品類全年度訂單量的一半。

若以全年來看，蝦皮購物表示，2021整年度售出的商品數相較2020年高出6倍之多，最大黑馬當屬「書籍及雜誌期刊」，是訂單成長幅度最高的品類。

有趣的是，2021與2020年皆是「口罩」熱銷年，不過蝦皮指出，2020年的口罩以「醫用口罩」等一般型口罩為主，2021年則出現「韓版」、「3D立體」、「顯瘦」等賣點的口罩商品，衝進熱銷商品前100名，佔比將近30％，顯示邁入疫情生活第二年，防疫之餘更追求生活品質的精緻化，需求也從「重視實用度」轉變為「注重美觀與獨特性」。

據蝦皮購物數據統計，2021全年度蝦皮直播總觀看時長超過40億分鐘，相當於平均每位台灣人都收看了近3小時的蝦皮直播。直播觀眾族群仍以女性為大宗，不過男性潛力滿滿，據數據顯示，男性用戶在直播中購買商品的訂單成長比例急遽增加，尤其在45歲以上中壯年男性這一區間特別顯著，這一動能也推升了蝦皮直播「直播帶貨」訂單量相較去年衝出高達3倍成長，其中若鎖定55歲以上族群，直播訂單更飆升近4倍增幅。

除蝦皮直播端出亮眼成績，疫情同樣推動蝦皮遊戲再展娛樂電商威力。2021年度蝦皮遊戲突破6億總遊玩次數，且5月起當月登入遊戲用戶數，相較前月有明顯彈跳，呼應居家防疫政策的實行，用戶開始宅在家、有更多時間享受蝦皮遊戲的娛樂體驗，黏著度的提升也可表現出in-app的各類遊戲，不再只是打發時間的小功能，而是用戶開始積極經營、深度享受的服務。