不少父母剛送孩子上學時，都須克服孩子的分離焦慮症。一名奶爸在網路上分享，日前要送兒子去上學時，兒子卻痛哭想找媽媽，直到他拿出一張神秘的小法寶，兒子才不哭了，願意去上學。文章曝光後，不少網友超級認同，直說自己的孩子也遇上一樣的情況。

這名奶爸在臉書社團《爆廢公社》發文，透露11日他載兒子去上學，但抵達目的地後，兒子卻突然放聲大哭，不僅倔強不願意下車，還哭著吼說，「我要媽媽」、「不要上學」。

原PO分享，他手足無措在車上翻箱倒櫃，企圖尋找有什麼東西能安撫兒子的情緒，就在這時，他撈到一張妻子的證件照並轉交給兒子，兒子見到媽媽的相片頓時心情豁然開朗，也改變心意願意上學去。

原來這名爸爸是遞上了妻子的證件照，才讓兒子破涕而笑，並帶著「媽媽」去學校。（翻攝臉書社團《爆廢公社》）

透過原PO發出的照片可見，一雙小小的手把一名女性的大頭貼緊緊握在手中，模樣相當可愛，而原PO順利安撫兒子思念母親的心情，但他看著兒子緊握妻子的證件照，又自嘲寫下，「怎覺得哪裡怪怪的」。

文章曝光後，不少網友見了照片，在留言區大笑，「老師都會跟她說R.I.P」、「小孩子：當我想媽媽時我都會看著相片…XD」、「是不是該裱個框」、「還要加洗放大、裱框加緞帶」、「吃飯的時候會不會擺在碗前面」、「拿出來哭著想媽媽，老師都不敢阻止」。

也有過來人網友留言分享，「我女兒剛去幼兒園時也這樣，說會想媽媽跟弟弟，所以就把相片貼在聯絡簿上，一起帶著上課」、「我看過兒子同學的書包後面(塞名牌的地方)塞著爸媽結婚的結婚小卡」、「正常正常，我女兒當初也帶著我2吋大頭照睡覺，搞得好像遺照」。