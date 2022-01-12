步道兩旁桃花心木樹幹可以明顯看到白蟻築巢痕跡。（劉秀芬攝）

台南市官田區拔林火車站附近有座「川文山森林生態保育農場」，14公頃大森林種植逾萬株桃花心木，近年來遊憩民眾發現，許多桃花心木上有白蟻築巢痕跡，且有部分桃花心木枯死，台南市農業局表示，曾請專家診斷，林區確實有土白蟻築巢，並不危害樹木生長，會再請專家會勘，確認樹木枯死原因。

川文山林區是當地民眾1995年響應政府平地造林政策，向官田公所承租山坡地造林，面積約14公頃，種植逾萬株桃花心木，步道涼亭完善，林相優美，有小陽明山美稱。

因園區免費開放給山友休憩，除了附近居民常來運動，周末也有遊覽車載遊客來散步，不過近幾年來，遊客發現園內樹幹上白蟻築巢現象日益嚴重，部分桃花心木枯死，實在是很可惜，紛紛向里長、公所反映。

台南市農業局表示，2016年已經請專家確認，出現在園區的是土白蟻，不會危害樹木本身健康，樹幹上築巢泥土痕跡可用掃把掃除，或用清水沖洗。

嘉義大學森林暨自然資源學系助理教授詹明勲表示，園區可能在造林前整地沒整乾淨，土面下還有舊的木材，成為土白蟻的食物及巢穴，春夏梅雨季時土地潮溼，土白蟻就會到樹幹上築巢，這是季節性現象，非此季節時遊客看到樹上的白蟻穴，多是沒有白蟻的。

至於園區出現樹木枯死現象，詹明勲說，還需要勘查確認到底是病菌導致，還是土壤裡白蟻造成，才能對症下藥；農業局也表示，近日會再請專家學者前往察看，討論解決之道。