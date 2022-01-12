第三天然氣接收站外推方案今天再闖環評專案小組！「珍愛藻礁」公投未通過，也意謂政府不用把三接遷離大潭藻礁，「桃園市觀塘工業區工業專用港環境影響差異分析報告（外推方案）」今天闖關環評專案小組，珍愛藻礁公投領銜人潘忠政呼籲，中油應在外推方案通過環差前停工，否則恐涉及詐欺民眾。

開發單位指出，相對於原本的「迴避替代修正方案」，外廓防波堤增加320公尺、棧橋再外推455公尺、碼頭海堤長度減少684公尺，且不填海、不浚深，並以全套管施工減少對海床影響，並規劃成立環境教獻中心，成立生態保育信託基金。

蠻野心足生態學會專職律師蔡雅瀅表示，在外推方案通過前，中油應先停工，以免涉及政府誠信、詐欺民眾的問題，她也說，政府一再承諾不浚挖、不填土，更提及不會有積沙的問題，那未來營運時也不要用「清淤」的名義浚挖。

潘忠政說，雖然公投未通過，但藉此公投也讓民眾知道藻礁的重要性，而在外推方案通過前中油僅能就原方案施工，如果中油在外推方案通過前就外推方案內容施工恐怕也會違反環評原本內容，呼籲外推方案通過前中油應停止施工。

桃園市觀音區大潭里長彭明聰則呼籲，中油應停止送件三接外推，反正公投已經通過，應就原本的方案施工才是省錢又快速的方式。

「再外推方案就是對外的承諾」，經濟部次長曾文生強調，至於環團要求在三接外推通過前應停工，但現行的施工範圍就是外推方案與原本方案重疊的部分，環保署督察總隊也會監督；針對中油在預算書中編列三接二期經費，他說，原本的計畫就有評估此事，會朝不會對藻礁的生態系影響的方向規劃。

環評專案小組最後要求開發單位補充外推方案對鄰近觀新藻礁區及觀塘工業區G1、G2、G3藻礁區等之淤沙模擬及可能之影響分析，並說明是否對藻礁及珊瑚等有加劇影響情形；具體比較外推方案及迴避替代修正方案規劃取排水管線方案優劣等要求，補正再審。

曾文生受訪時表示，供電、減空汙都有其急迫性，希望盡快把工作做好，會責成中油盡快送補正再審。