6旬婦產科診所負責人醫師被新聘護理師小美控告性騷擾，指控他在電梯內將她環腰抱起；開車載她時，不但出示女性器官照給她看，還鹹豬手掀裙要強看內褲。醫師坦承環抱及談性器官，但並無犯意，辯稱是「在維護員工」。台中地院依強制罪判醫師徒刑6月，得易科罰金，可上訴。

判決書指出，中市婦產科診所護理師小美控告婦產科醫師老闆，趁兩人2020年2月12日上午9時許到社區訪視長照病患，共搭社區電梯時，先詢問她體重後，即走到她身後，以雙手環抱腰部將她抱起，直到她雙腳膝蓋彎曲離地，才放下。

小美說，醫師在2020年2月24日上午8時許再載她去訪視居家病人，不時向她討論女性的性器官，還以手機出示照片給她看，並詢問她會穿迷人性感的內衣褲及有丁字褲嗎？說要買來送她，她當場拒絕，但他還不罷休，竟伸出鹹豬手掀起她的制服裙子，還說；「要看妳穿的內褲」，並扯：「拜託！婦產科待那麼久了，什麼全部都看過」。

小美說，她剛到職不久，突然被醫師環抱起，嚇傻愣住來不及反應，也不敢講出內心不舒服的感受。而且他並未獲得同意直接掀她裙子，她直接用手撥掉，事後才憤提電梯的監視器影像及車上錄音檔案等為證。

醫師到案坦承對小美環抱、談論性器官及性感內衣褲等話題，但是經過同意才環抱的，因小美請他裝避孕器及婦女相關疾病，他詢問內衣褲材質是想知道原因，他並否認掀裙，辯稱員工是老闆的資產，他是在維護員工。

台中地院法官以診所負責人及醫師，竟強制妨害女護理師的自由，犯後否認犯行、態度不佳，審酌已與護理師調解，護理師也已撤回告訴，依強制罪判刑5個月，得易科罰金。