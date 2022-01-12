近年來全球資金持續流入ETF，台灣ETF市場規模也跟隨國際趨勢穩步攀升。證交所統計，2021年底128檔上市ETF總資產超過8400億元，較2020年的5600億元大幅成長50％，以資產規模前十大者來看，聚焦高股息概念的ETF就占了四檔，其中，去年12月下旬新掛牌的富邦特選高股息（00900）ETF，以約200億元的規模排名第10。

富邦特選高股息ETF追蹤的特選台灣高股息30指數，是從台灣上市櫃公司挑選市值前200大，經流動性、財務指標檢驗後，依照公司已宣告的股利發放金額，或以最新財報盈餘數據推估可能分配的股利，選取股利率較高的30檔。本指數以股利率加權為主，並依市值調整權重，設有5％和1％的個股權重上、下限。

富邦投信說明，為配合台股配息市況，該指數訂於每年4月、7月、12月進行例行成分股審核：4月、7月納入之成分股，分別以除息日在4月中至7月中，以及7月以後除息之高息股為主。

該指數於12月進行調整則，針對每年發放股利超過一次的個股，以捕捉除息旺季後的配息機會。由於上述ETF募集後，其指數剛好遇上12月定期審核生效日，投資組合按最新調整生效後的成分股來建倉，因此與銷售文件上揭露的成分股有所不同。

證交所表示，近年ETF收益分配的設計逐漸多元化，並且有多檔訴求季配息或高股息的ETF，讓偏好存股的投資人有更多選擇，惟ETF背後的一籃子股票內容，會跟隨指數於定期調整時變動，建議投資前應先閱讀公開說明書，了解標的指數的成分股篩選流程、加權方式、定期審核的次數與時間點等規則，增加對商品的認識。