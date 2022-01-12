四大公投、台中二選區立委補選、立委林昶佐罷免案，國民黨接連失利。政治觀察者余睿明分析表示，民進黨已經亮牌了，加上民進黨勝選方程式進化成2.0版，外加修憲複決公投綁大選助威，國民黨如果還在恍神，甚至無暇應戰，2022年地方選舉，恐怕還是民進黨占優勢，甚至可能影響2024年總統大選。

余睿明12日在《Yahoo論壇》撰文表示，歷經4項公投、補選及罷免，民進黨彷彿已找到2022地方選舉的勝選方程式，那就是將執政的優勢發揮到淋漓盡致，府院黨外加1450、媒體大軍，搭配檢警調系統，徹底KO對手。

余睿明接著表示，年底地方選舉，民進黨不僅會再次使用這項勝選方程式，更會進化成2.0版，國民黨在所有縣市的選情，毫無樂觀理由。

針對民進黨強推竹竹併。余睿明認為，國民黨雖然提出「2026竹竹苗科技都」主張相應，但在民進黨掌握中央執政權及國會多數的態勢下，竹竹併成局也不是什麼困難事。就算民進黨沒能拿下大新竹市長，但至少已先將國民黨在新竹縣完全執政的根基打破掉，有助民進黨翻轉長期攻不下的新竹縣。不過，民進黨若套用2.0進化版勝選方程式，外加修憲複決公投綁大選的助威，順利爭取到多數年輕人的選票，民進黨要拿下大新竹，也不是毫無機會。

余睿明指出，年底地方選舉，民進黨已經亮牌了，而且挾著公投、補選、罷免連勝的氣勢前進，倘若國民黨還在恍神、內鬥，甚至無動於衷、無暇應戰，年底地方選舉，恐怕還是民進黨占優勢；到時2024年總統大選，無論派出什麼人參選，對國民黨而言，終究只是一場夢而已。