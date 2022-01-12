針對兩岸局勢和美中台三方互動，《天下雜誌》今天(12日)公布的一份民調顯示，有58.8%民眾認為若兩岸開戰，美國會出兵協助台灣；同時有54%民眾認為美軍能有效保護台灣。此事也在網路上引發網友熱議，許多網友都感到非常傻眼。

天下雜誌詢問民眾，「您擔不擔心接下來一年台灣與大陸發生戰爭？」結果顯示，有63.7%受訪民眾表示不擔心兩岸一年內會發生戰爭，有35.3%表示擔心，另外有1%民眾沒有表示明確意見。對於大陸是否會以武力統一台灣的部分，有35.7%民眾認為可能，57.9%民眾認為不可能，另外有6.4%民眾沒表示明確意見。

同時，該民調也顯示，萬一兩岸發生戰爭，有58.8%民眾認為美國政府有可能會派兵協防台灣。而且，有54%民眾認為美軍可以有效保護台灣，38.7%民眾認為不能，7.3%民眾沒表示明確意見。

此事也在PTT上引發網友熱議，「難怪覺青不當兵，靠美國就好了」、「別鬧了 台灣人不要一直相信不可能的事情」、「本來就是大部分要靠自己啊」、「靠自己還是靠7年級？說清楚」、「美軍可以提供資源、情報，但命是你台灣人要付出的」、「看一下阿富汗」、「六成相信人家會出兵，然後一半不上戰場」、「派兵協助跟出兵救台，是完全不同的概念」。

還有些網友表示，「問台灣人幹嘛，問美國啊」、「美國出不出兵應更對美國人做民調吧」、「美國人會有6成贊成出兵嗎？」、「這個問題真的是問美國人才有意義，再多台灣人認為可能也只是許願而已」、「他為什麼要為你們犧牲美國大兵？石油嗎？」、「美國挺烏克蘭也沒在出兵的啦！挺跟出兵分不清楚是被洗腦嗎？」、「你以為台灣是日本嗎？美日安保條約美國有出兵保護日本的義務，台灣有嗎？」