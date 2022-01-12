大陸資深演員周藝華曾演出《琅琊榜》、《香蜜沉沉燼如霜》、《玉觀音》等夯劇，未料11日驚傳他因病離世，雖然尚未有官方公告，但一名國家話劇演員米學東，在微博發文悲痛哀悼，引起影迷熱議。

米學東在微博曬出周藝華的照片，難過寫下：「祈壽年無須服藥，但願身無病，心無憂，門無債主，可為地上神仙」，並祈願他下輩子多擁有一些友善愛的親人，「好遺憾沒有送別您，一路好走」，並附上幾個痛哭流涕的表情符號。

米學東發文悼念周藝華。(圖／翻攝自微博)

而雖然官方沒有公告周藝華的死訊，但好友米學東的PO文曝光後，似乎也證實他離世的消息，網友見狀都紛紛留言「一路好走」、「周老師的作品從小看到大」、「願在天堂沒有病痛」。

周藝華畢業於中央戲劇學院，出道多年演過不少電視劇及電影，包含《琅琊榜》中的范星湘一角、楊紫、鄧倫主演的《香蜜沉沉燼如霜》中淮梧國傅相一角，也和孫儷合作過《玉觀音》，是著名的綠葉演員，而他不僅演技佳，還當過導演，電影《斷片兒》、《巔峰戰士》等，就是他執導的