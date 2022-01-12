仁寶旗下瑞寶生醫宣布，與高雄醫學大學附設中和紀念醫院合作、斥資近億元打造的細胞治療實驗室，12日舉行揭牌啟用儀式，瑞寶董事長陳瑞聰表示，希望為台灣生醫產業打造護國神山，高雄市長陳其邁、金仁寶集團董事長許勝雄、瑞寶生醫董事長陳瑞聰、仁寶總經理翁宗斌等親自站台。

近年來全球再生醫療（Regenerative Medicine）興起，細胞治療屬再生醫學的範疇，細胞治療和傳統藥物治療不同，是以輸入「活的細胞」至病人體內的方式，藉以生長、取代或修復受損的疾病組織，來治療疾病，近年已成為癌症或其他疾病的新興治療領域。

瑞寶表示，高醫．瑞寶細胞治療實驗室占地約132.33坪，設有5間標準實驗室，每間細胞製備室備有6台無菌培養箱，可同時培養24組不同病人檢體，以及兩台無菌的A2等級生物安全櫃。室內採獨立式空調系統、全自動化清潔消毒設備，以及24小時的環境監控系統，可防止外圍汙染源帶入以及交叉汙染，進行無菌確效等品質管制實驗，衛福部特管辦法所需的無菌檢測項目都可在此執行，是國際級的細胞治療實驗室。

高雄醫學大學校長楊俊毓表示，細胞治療是新興醫療領域，國內特管辦法通過後，各界積極投入幹細胞相關研發，帶動細胞醫療產業成型與蓬勃發展。由於細胞治療的黃金時機是6～8小時，但目前細胞治療實驗室多設在中、北部，為照顧南台灣病患的高端醫療需求，2019年底高雄醫學大學暨醫療體系與瑞寶生醫簽約合作，建構的細胞治療實驗室於今天揭牌啟用，未來將進一步設置「免疫細胞技術平台」及「幹細胞技術平台」，進行癌症免疫細胞療法，以及軟骨層板技術等，提供病人治療的新選擇與新希望，預期對再生醫學領域有更進一步的突破與進展。