小提琴家黃俊文規劃三首帶有愛與光明特質的室內樂曲目，並將與小提琴家曾智弘，中提琴家李捷琦、呂昭瑩，大提琴唐鶯綺、黃日昇合作。（張鎧乙攝）

隨著疫情已邁入第三年，至今已有許多線上展演節目。美國費雪獎得主、小提琴家黃俊文觀察，數位時代，多了許多發展空間，家中10歲的姪子都會隨手剪輯影片，當作生活記錄，「時代一直向前進，無法不正視這樣的改變，但是現場音樂演奏仍無法取代。」

黃俊文表示，人與人之間的相處溫度不會改變，現場演奏的溫度，無法改變，「在音樂廳裡，我們活在每個音樂演奏的當下，不是三秒鐘之前，也不是十分鐘之後，音樂的每個片段和瞬間，過去就沒了，那是無法取代的事情，音樂家在刻畫歷史。」

音樂現場演奏，有如手工業，黃俊文近期也嘗試策畫音樂會曲目，他表示，規劃室內樂曲目，也有很多細節，很「手工」，像是喜宴上的主婚人，「不只是菜色要安排得好吃，了解音樂家的特質，共創火花，都很重要。」

黃俊文表示，室內樂曲目比獨奏曲更有合作特質，「每位音樂家都有自己擅長的領域，策畫者要找出他們的長才，依照各自的人格特質，一起討論，最後安排既適合大家一起演奏、對觀眾又有意義的曲目，並從中點亮音樂家的特質。」

這大半年來，黃俊文的另一個新嘗試是教學，他表示教學對他而言如同一面鏡子，「這讓我有機會使用文字解釋技巧和音樂詮釋，當我把演奏轉換成語言，我自己更能記得和理解其中的要領，而使用簡短文字表達清楚，對我而言是很重要的事情。」

黃俊文表示，他的學生都十分用功，他也常常告訴自己，假如學生暫時無法達到他的要求，那責任也在他身上，「學生無法完成要求，代表我解釋得不夠清楚，這是老師的責任。」

黃俊文近期室內樂演出將於1月14日在台北國家音樂廳、15日與16日在雲林聲泊廳登場，演出者還包括小提琴家曾智弘，中提琴家李捷琦、呂昭瑩，大提琴唐鶯綺、黃日昇。