本周投資人引頸期盼的FED會議，市場預期為了壓抑蠢蠢欲動的通貨膨脹，鮑爾將會採取更鷹派的作法，使得在等待會議結果的這段期間，美股四大指數大幅度的上沖下洗，連帶影響到台股的走勢。鮑爾周二表示，勞動力市場正在復甦，美國經濟不再需要高度寬鬆政策，預估通膨壓力將持續到今年年中，聯準會將在 3 月份結束縮減購債，代表今年將升息，且下半年將開始縮減資產負債表。鮑爾言論不如預期強硬，讓美股稍微鬆了一口氣，昨天走勢有回穩的現象。

台股受到美股與疫情的影響，雖然已經站上萬八，但是盤勢呈現高檔震盪的情形，時不時會出現開高走低的盤勢，並且沒有明顯的主流股，強勢股漲勢有限，上萬八之後，很明顯是個高手盤，買錯股票易套牢，買對股票漲勢難以延續，一般投資人不易賺到價差，選股難度大增，推升指數上漲的不是台積電就是金融股，導致出現賺了點數賠了價差的情形。依筆者觀察，本周較為強勢的股票都有一共同點，就是回歸到基本面，營收不斷創新高者，股價較易走強，也較易受到法人買盤的青睞。以下是筆者認為未來有機會成為強攻的股票：

ㆍ中探針：中探針2021年12月合併營收月增11.7％達3.05億元，較2020年同期成長31.8％，創下單月營收新高。2021年第四季合併營收季增1.7％達8.25億元，較2020年同期成長21.5％，改寫季度營收歷史新高。

ㆍ辛耘：辛耘2022年展望樂觀，看好濕製程設備、再生晶圓、代理設備等三大事業營收貢獻都將優於2021年，全年營收將維持二位數百分比成長。

ㆍ由田：近年來持續以載板設備為主力業務，受惠於載板供需缺口仍處於擴張趨勢，各大載板廠的擴廠動作不斷，加上傳統PCB廠也相繼投入載板產品，法人對於載板檢測設備需求有高度樂觀的預期。

ㆍ虹堡：POS廠虹堡受惠歐美訂單需求暢旺，以空運出貨因應客戶急單，帶動2021年12月及第四季營收同步雙位數「雙升」佳績，與全年營收齊以雙位數成長動能改寫歷史新高。

ㆍ國泰金：未來因應通膨，美國FED升息勢將必行，將有利於金融股的表現。

（本文作者為摩爾投顧分析師黃睿緯）

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