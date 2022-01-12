近日國內疫情升溫，即將於15、16日登場的2022金門馬拉松今天決定取消12歲以下報名參加，採取進一步加強防疫措施，確保活動在健康、安全下進行。

縣長楊鎮浯說明，因未滿12歲者在國內尚未有新冠肺炎疫苗可施打，為保護孩童安全，休閒組及競賽組未滿12歲(2010年1月17日以後出生者)孩童均禁止參賽，後續將會直接將完賽禮寄送至原登記宅配地址。

其它加強版防疫措施包括現場入口增加2座清消門、休閒組採12梯次分程出發、分流活動之措施。至於縣府在本月10日公告的防疫措施，則照原定規畫嚴格執行。