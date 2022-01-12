《哈利波特》（Harry Potter）電影系列紅遍全世界，也令「妙麗」艾瑪華森（Emma Watson）爆紅成為世界級女神，當年拍攝時艾瑪華森有幾位替身演員，其中一名叫費莉西蒂·邁爾斯（Felicity Miles）的小童星（當年），不單跟艾瑪華森同年紀，連外型容貌都相當神似，顏值並不會被紅遍全球的艾瑪華森比下去。她透露當年與艾瑪華森是好朋友，還會互相分享「戀愛經」，而據悉當時她們才10歲！

這位曾擔任「妙麗」替身演員的費莉西蒂·邁爾斯現年31歲，她9歲時參加戲劇訓練班時被發掘到《哈利波特》的電影劇組，雖沒有獲選演出「妙麗」本尊，但被拔擢擔當「艾瑪華森的替身」，眼睛大大、臉型尖尖的她跟艾瑪華森的確有幾分神似。費莉西蒂·邁爾斯後來沒有繼續走演員這條路，在拍完《哈利波特》後她就回去過平凡的生活，直到近日在網路上開Podcast大談拍攝時的經歷，「她」的存在才引起了網民注意。

「妙麗」艾瑪華森(左)的其中一位替身由費莉西蒂·邁爾斯(右)擔任。（圖／截取自Twitter圖片）

費莉西蒂·邁爾斯在Podcast中透露，她在與艾瑪華森合作的4年期間裡，跟對方成為了好朋友，會一起參加舞蹈班，又會互相分享「戀愛經」（據悉當時她們才10歲），她說到：「我好喜歡跟她（艾瑪）相處，我覺得她也喜歡我，我們能玩在一起不只因為剛好都是女生，而是彼此真的是好朋友」。

「妙麗」艾瑪華森(右)的其中一位替身由費莉西蒂·邁爾斯(左)擔任。（圖／截取自Twitter圖片）

費莉西蒂透露她擔任艾瑪華森的替身演員，並非負責那些所謂「危險的動作場面」，而是只需要拍攝一些遠距離的鏡頭，或是手部特寫之類的，讓艾瑪華森不用拍足每一個鏡頭。此外，她也表示當初跟製片商談好只須上工12個星期，最後卻變成參與了三部《哈利波特》的電影拍攝，足足演了4年的時間。