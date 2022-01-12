老公寓沒有社區大樓管委會的組織，處理修繕做法也不同，一名住在公寓網友日前遇鄰居告知，因「馬桶不通」，要跟每一戶收2000元來修，讓他不解為何2樓的馬桶問題，其他住戶要承擔修繕費用，上網發問才得知這是老公寓的潛規則。

原PO在臉書社團「新莊、泰山狼-吃喝玩樂非知不可」發文表示，2樓鄰居說馬桶不通要汰換管線，因管子是共用的，所以一一向各戶索討平均分擔2000元的費用，但自己從沒聽過這種說法，不解為何自己要負擔別人家的修繕費。

不少網友紛紛回文，解釋公寓共管設計，「很多老舊公寓的2樓確實存在著共管問題，如不處理，就等著2樓將共管塞住，之後堵塞問題將會往樓上樓層延伸」、「因為上面的樓層亂倒東西在馬桶裡，導致二樓馬桶爆管當然要上面的樓層一起幫忙負擔」、「一樓的管子是直接接化糞池， 二樓以上是共用管」。

更有內行人指出，老公寓2樓是管線轉彎處，最容易堵塞、爆管，如果2樓住戶壞的是共管，就必須整棟住戶共同分攤修繕費，若是私人管線壞掉，其他住戶就不用理會，可以請技師來評估壞掉的地方，才能確認誰該出錢修。