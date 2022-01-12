摸胸部就憂鬱，小心可能已染病！1名女網友自國中起洗澡摸到胸部時就會異常憂鬱、甚至噁心，如今與男友親熱時被摸胸部也會感到絕望，她查資料後發現真有「傷心乳頭綜合症Sad Nipple Syndrome」，據悉該症屬心理疾病，目前醫療研究很少、成因不明，也有說法是摸胸部導致催產素分泌，該激素會使心情低落。

該名女網友在Dcard上發文表示，她自國中起洗澡時或其他時間，只要摸到自己的胸部「就會突然有一種莫名的說不上來難過感，甚至會有噁心跟一堆很負面的感覺」，她原本也不清楚負面情緒因何而來，直到近日她發現有醫學資料稱「傷心乳頭綜合症Sad Nipple Syndrome」。

女網友自國中起洗澡摸到胸部時就會異常憂鬱、甚至噁心，如今與男友親熱時被摸胸部也會感到絕望，她一查發現真有「傷心乳頭綜合症Sad Nipple Syndrome」。（翻攝自Dcard）

女網友自國中起洗澡摸到胸部時就會異常憂鬱、甚至噁心，如今與男友親熱時被摸胸部也會感到絕望，她一查發現真有「傷心乳頭綜合症Sad Nipple Syndrome」。（翻攝自Dcard）

該女網友說，現在她的男友只要摸她胸部，她會突然感到絕望難過、甚至噁心，因此發文詢問網友是否也有類似症狀。據了解，「傷心乳頭綜合症」又可稱「悲傷乳頭症候群」，屬於心理疾病，患者被碰觸胸部時會出現負面情緒，目前相關醫療研究很少，只知該症狀男女都有可能發生，但成因不明。

有研究指出該症狀最常出現在餵母乳的母親，母親會發生反胃噁心、悲傷焦慮等情緒，又稱作「不愉快的噴乳反射」（Dysphoric milk ejection reflex），而傷心乳頭綜合症若就生理角度分析，很可能是因為觸摸胸部會刺激催產素分泌，這激素會導致心情低落。

不少網友則留言分享有類似症狀，「我摸的時候會傷心（怎麼那麼小）」、「會欸！看到這篇才想到自己好像也有這種感覺」、「以前會，長大之後就沒那麼常發生了（偶爾還是會）」、「過了二十年我現在才知道⋯我好前一陣子還哭著跟我男友說我心理好像真的有病」。