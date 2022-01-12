為評估食用橄欖油，是否對總死亡率與特定疾病死亡率產生影響，美國哈佛大學研究團隊遴選近10萬名參與者，展開長達近30年的追蹤研究。結果發現，相較於不食用橄欖油的參與者，每天攝取超過0.5湯匙或7克橄欖油的人，因心血管疾病、癌症、神經退化性疾病或呼吸系統疾病而死亡的機率，皆顯著地下降。

這份研究成果已刊載於2022年1月18日的《美國心臟病學會期刊》。橄欖油具有多種好處，包括保護大腦、改善認知、預防失智症的出現，以及避免身體發炎。

現有文獻證實，食用橄欖油能夠清除血液中壞的膽固醇，從而預防心血管疾病的發生。儘管橄欖油有諸多益處；但食用橄欖油是否能降低總死亡率與特定疾病死亡率，目前學界仍不清楚。

為評估橄欖油攝取量，對總死亡率與心血管等疾病的致死率影響；美國哈佛陳曾熙公衛學院透過「護士健康研究」與「醫護人員追蹤研究」，分別遴選60,528名女性與31,801名男性，進行長達28年的追蹤調查。

所有參與者在加入研究時沒有心血管疾病或癌症，並且每4年進行一次飲食頻率問卷評估。內容涵蓋各種特定食物，多久食用一次該食物，攝取脂肪與油脂的類型，以及烹調時使用油的品牌與類型。

依據橄欖油的食用量，研究團隊將參與者分為4大類：從不或每月攝取橄欖油少於1次；每日攝取橄欖油大於零，小於或等於4.5克，或每天攝取小於等於1茶匙；每天攝取橄欖油大於4.5，小於等於7克，或每天攝取1茶匙到1/2湯匙的橄欖油；每天攝取橄欖油大於7克，或每天攝取大於1/2湯匙橄欖油。

在28年的追蹤期中，共有36,856人死亡；其中，女性約22,768人，男性約14,076人。

結果發現，相較於很少或從不食用橄欖油的組別，每天攝取橄欖油超過7克或1/2湯匙的參與者，死於心血管疾病的機率下降19%，死於癌症的機率下降17%，死於神經退化性疾病的機率下降29%，死於呼吸系統疾病的機率下降18%。

研究還發現，如果用每天10克的橄欖油取代人造奶油、奶油、美乃滋或乳脂，總體死亡率或特定疾病死亡率約下降8%至34%。至於用橄欖油替代其他植物油，則沒有發現統計學上有意義的關聯性。

研究團隊總結，這項研究結果支持當前的飲食建議；即增加橄欖油與其他不飽和植物油的攝取。對醫生而言，更應該建議門診患者用橄欖油替代人造奶油等脂肪，以改善其健康。